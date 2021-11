ROSETO, SOCIALE: CONSEGNA DEI BUONI SPESA E AL VIA LE DOMANDE PER I CONTRIBUTI PER L’AFFITTO

ROSETO DEGLI ABRUZZI – L’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Roseto degli Abruzzi comunica che in questi giorni saranno avvisati telefonicamente tutti i beneficiari dei Buoni Spesa di cui al Decreto Sostegni Bis. Saranno avvisati solo i richiedenti ammessi al contributo, che su appuntamento già fissato dagli uffici e regolarmente comunicato, si potranno recare presso il I Settore, all’orario convenuto, per la consegna dei buoni concessi.

L’Ufficio, inoltre, comunica che è stata approvata la ripartizione del Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni, ai sensi della nota della Regione Abruzzo del 19/10/2021 con la quale si invitano i Comuni ad avviare le procedure relative all’emanazione di avvisi pubblici per la definizione della graduatoria dei soggetti aventi diritto. Si informa quindi che fino al giorno 30/12/2021 tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti nel predetto avviso possono presentare domanda, utilizzando esclusivamente la modulistica reperibile sul sito dell’ente, per richiedere un contributo per il rimborso parziale dei canoni d’affitto.