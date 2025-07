ROSETO: STRANIERO ENTRA IN FARMACIA E DISTRUGGE PC, SCAFFALI E MEDICINALI, PRESO DAI CARABINIERI

TERAMO – Questa mattina a Roseto degli Abruzzi (Teramo) un cittadino straniero di 23 anni residente in città, è entrato all’interno di una farmacia e in stato di forte agitazione psichica e ha distrutto alcuni pc posti sul bancone, tower fila clienti, scaffalature e prodotti esposti, producendo danni in corso di quantificazione, ma comunque ingenti.

Subito dopo l’uomo ha iniziato colpire e danneggiava alcuni veicoli in transito. Sul posto è giunta pattuglia dei Carabinieri della stazione di Roseto che con grande perizia e coraggio hanno bloccato il forsennato oramai fuori controllo permettendo al personale sanitario del 118 di sottoporlo a t.s.o.

L’uomo è stato condotto presso l’Ospedale di Giulianova. Allo stato non è stata presentata alcuna querela per danneggiamento né dal titolare della farmacia nè da automobilisti che hanno subito danni. Il coraggioso intervento dei Carabinieri ha permesso di scongiurare altri e più nefasti accadimenti atteso che l’uomo aveva completamente perso il lume della ragione per motivi non conosciuti. Il risolutivo intervento oltre a permettere l’interruzione degli atti di violenza posti in essere dall’uomo hanno di fatto preservato anche la sua incolumità, infatti nell’accaduto si sono registrati solo danni alle cose e nessuna persona è rimasta ferita.

Nella notte a Giulianova(T

eramo), nei pressi dell’ingresso nord del porto, è stata segnalata una rissa tra 4 persone. Sul posto intervenivano i Carabinieri della stazione di Giulianova e quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile – Aliquota Radiomobile – della locale Compagnia che trovavano un uomo straniero ferito, verosimilmente a causa di percosse subite anche con l’uso di un coltello. Sul posto è stato identificato un connazionale della vittima che cercava di calmare il ferito e la cui posizione è attualmente al vaglio dei militari. Il ferito è stato trasportato tramite 118 all’ospedale di Giulianova ove si trova tuttora ricoverato per accertamenti e non dovrebbe correre pericolo di vita. Sono in corso accertamenti mediante l’escussione di testimoni e visioni delle immagini di videosorveglianza sia pubbliche che private presenti in zona al fine di chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Nella notte a Roseto i Carabinieri della stazione di Pineto hanno tratto in arresto per rapina e furto aggravato due uomini, italiani e residenti in zona. I due alle ore 22.20 del 06.07.2025 si sono introdotti in una abitazione al momento priva dei proprietari che tuttavia sono tornati sorprendendo i due malfattori che intanto si erano impossessati di alcuni monili in oro. Il proprietario della casa riusciva a bloccare uno dei ladri mentre l’altro si dileguava portandosi dietro la refurtiva.

I carabinieri hanno catturato il fuggiasco nei pressi del luogo ove era stato perpetrato il furto. A seguito di ulteriori e immediati accertamenti si appurava che nelle ore precedenti i due avevano messo a segno, sempre a Roseto, ulteriori imprese criminali in particolare avevano: sottratto mediante minaccia verbale a un uomo la sua bici elettrica e del denaro contante; si erano introdotti presso una abitazione in assenza dei proprietari asportando un telefono cellulare. Tutta la refurtiva, ad eccezione della bici elettrica, ancora in fase di ricerca, veniva recuperata e restituita agli aventi diritto. Termine formalità di rito gli arrestati venivano accompagnati presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari come disposto dall’A.G. inoltre sul conto dei due che non sono residenti a Roseto sono state avviate le procedure per l’emissione di idonee misure di prevenzione.