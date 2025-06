ROSETO: TORNA L’AREA PEDONALE SERALE PER IL BORGO DI MONTEPAGANO

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Torna anche quest’anno l’isola pedonale serale nel borgo storico di Montepagano, un’iniziativa che ha l’obiettivo di rendere più godibile la visita alla frazione e a sostenere le attività commerciali locali. L’ordinanza che sancisce il provvedimento è stata firmata e pubblicata ieri dal Comando di Polizia Locale di Roseto degli Abruzzi.

“L’istituzione dell’area pedonale, già sperimentata con successo negli anni precedenti su richiesta del Consiglio di Quartiere di Montepagano, ha dimostrato un esito positivo in termini di fluidità del traffico e sicurezza per i pedoni, garantendo spazi liberi dal transito di auto e moto.”, si legge in una nota.

L’ordinanza stabilisce che l’area pedonale sarà attiva da domani, 28 giugno, al 15 settembre prossimo.

L’interdizione alla circolazione veicolare interesserà Piazza del Municipio e Corso Umberto, nel tratto che va dall’intersezione di Via da Sole e Piazza del Municipio, tutti i giorni, inclusi i festivi, dalle ore 18 alle ore 24.

Sono previste alcune eccezioni al divieto di circolazione: veicoli adibiti a servizi antincendio e ambulanze, con insegne e dispositivi di allarme attivi, che effettuano interventi di emergenza; veicoli in uso alle forze di Polizia (incluse le polizie locali), muniti di insegne e dispositivi di allarme; velocipedi (biciclette e veicoli simili a propulsione esclusivamente muscolare, anche a pedalata assistita); veicoli operativi per la pulizia della piazza (spazzatrici e mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti); residenti per fare rientro alle proprie abitazioni.

“L’area pedonale serale a Montepagano è una scelta ormai consolidata e attesa, che risponde pienamente alle esigenze manifestate dai residenti, dal Consiglio di Quartiere e dagli operatori commerciali del borgo – afferma il sindaco Mario Nugnes – Siamo lieti di poter confermare questa iniziativa che valorizza il nostro patrimonio storico e offre un’esperienza più serena e piacevole a cittadini e turisti che ogni estate visitano il nostro borgo storico, contribuendo al tempo stesso a stimolare l’economia locale”.