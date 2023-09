ROSETO: TORNA RIEVOCAZIONE STORICA DEL CIRCUTO MOTOCICLISTICO CITTADINO

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Torna l’appuntamento con la storia, la cultura delle due ruote e il grande motociclismo a Roseto degli Abruzzi (Teramo).

Domenica prossima, a partire dalle 9, le moto d’epoca tornano a sfilare sul lungomare Celommi grazie alla nuova edizione della rievocazione storica del “Circuito motociclistico cittadino” organizzata dal “Motoclub Roseto Lido delle Rose” con il patrocinio della città di Roseto e della federazione Motociclismo. La manifestazione è stata presentata questa mattina durante una conferenza stampa che ha visto la partecipazione del sindaco Mario Nugnes, del vicesindaco Angelo Marcone, del presidente del Motoclub Ennio Di Giacinto, del vicepresidente Luca Zitti, della memoria storica della manifestazione Ferdinando Talamonti, dei nuovi soci del direttivo Elio Celaia Cianfarano e Antonello Parmegiani e di due giovani campioni delle due ruote che corrono sotto le insegne del “Lido delle Rose”: Matteo Patacca e Massimo Coppa.

“Riuscire a portate avanti le tradizioni come la rievocazione del circuito motociclistico di Roseto è un motivo d’orgoglio per la nostra città – ha detto il Sindaco Mario Nugnes – e per questo ringrazio il Motoclub Roseto per continuare a tramandare questa bella iniziativa che affonda le radici in un passato glorioso e che grazie agli organizzatori riesce a rivivere ogni anno, portando la storia e la passione per le due ruote sul nostro splendido lungomare. Domenica saremo di nuovo in prima linea per una giornata che, sono certo, vedrà la presenza di grandi nomi del motociclismo e che, nei prossimi anni, non potrà fare altro che crescere”.

Il presidente Di Giacinto ha sottolineato “l’onore di lavorare assieme all’amministrazione comunale e il preziosissimo supporto di tutti i collaboratori. Si tratta di una manifestazione nata nel 2013 – ha aggiunto – e siamo l’unico Motoclub nel Centrosud Italia a riuscire ad organizzare annualmente questo tipo di evento. Domenica sarà una giornata di festa, che vedrà la presenza di tanti ospiti d’onore e di piloti di altissimo livello”. I

l vicepresidente Luca Zitti dopo aver ringraziato il sindaco e l’amministrazione per il supporto ha ricordato l’impegno dei giovani piloti che fanno parte del Motoclub e rappresentati in conferenza da Matteo Patacca e Massimo Coppa.

“La manifestazione – ha dichiarato Zitti – si svolgerà domenica a partire dalle ore 9 sul lungomare e prevede una lunga serie di iniziative per quella che sarà una vera e propria festa dello sport. Si inizierà con la registrazione dei piloti e delle moto e con la sfilata che prenderà il via alle ore 11. Dopo la pausa pranzo, alle ore 14, si terrà l’esibizione dei giovani piloti e a seguire è prevista la proiezione su un ledwall dei filmati storici delle vecchie gare motociclistiche. Dalle 16 alle 18, poi, l’attesissima sfilata su tutto il circuito dell’epoca con la presenza dei campioni che hanno gareggiato a Roseto. Infine, la chiusura della manifestazione con la consegna delle targhe e i saluti delle autorità”.

“Quest’anno – ha concluso Ferdinando Talamonti – avremo l’onore di ospitare un decano come Vittorio Zito, ex pilota ufficiale Ducati degli Anni ’50 che ha vinto per ben tre volte la storica corsa Milano-Taranto. Presenti anche Giuseppe Consalvi, Salvatore Mangione e Giovanni Franchi: tutti piloti che hanno vinto qui a Roseto degli Abruzzi. Infine, consegneremo due targhe alla memoria di Luciano Battisti, pilota storico e grande collezionista di moto venuto a mancare quest’anno, e di Mirco Giansanti secondo nel Mondiale 125 e venuto a mancare prematuramente”.