ROSETO: TROVATO AL POSTO DI BLOCCO CON 103 GRAMMI DI COCAINA

ROSETO DEGLI ABRUZZI – I carabinieri di Giulianova, hanno tratto in arresto a Roseto degli Abruzzi, frazione Cologna, un uomo ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri che stavano effettuando un posto di controllo, hanno fermato l’auto condotta dall’uomo. A seguito del controllo lo stesso si è mostrato molto nervoso, tanto da indurre i carabinieri ad approfondire le verifiche, sottoponendo a perquisizione personale e dell’autovettura e nelle tasche del pantalone l’uomo celava un involucro contenente grammi 106,3 di cocaina. La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione del fermato permetteva di rinvenire un ulteriore involucro contenente grammi 3,40 di cocaina, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente. Il tutto posto in sequestro.

L’arrestato dopo le formalità di rito è stato condotto presso la propria abitazione dove è stato posto agli arresti domiciliari.