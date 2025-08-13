ROSETO: TUTTO PRONTO PER IL CONCERTO GRATUITO DI FRANCESCO RENGA

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Roseto degli Abruzzi (Teramo) si prepara ad accogliere il grande concerto gratuito di Francesco Renga che si svolgerà lunedì 18 agosto, alle 21.30, in piazza Ponno, nella splendida cornice del lungomare cittadino.

Questa mattina, in Sala Giunta, si è svolta la conferenza stampa convocata dall’Amministrazione comunale per fornire informazioni specifiche in merito all’evento e annunciare tutti i provvedimenti previsti per quanto riguarda la sicurezza e il traffico.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il sindaco Mario Nugnes, l’assessore al Turismo Annalisa D’Elpidio e la consigliera comunale Simona Di Felice.

“Negli ultimi due anni abbiamo investito una somma importante per la rassegna ‘Concerti d’Amare’ con l’intento di donare alla città e ai turisti un evento musicale di alto livello – hanno detto il sindaco Nugnes e l’assessore D’Elpidio – Importante, questa estate, è stato anche il coordinamento gli altri comuni della ‘Riviera del Gigante’ per non far coincidere i grandi concerti previsti nelle diverse città nel corso della stagione”.

“Nella scorsa edizione abbiamo riscontrato tanti punti di forza ma anche qualche criticità, dalle quali ripartiamo per migliorarci. Ad esempio, abbiamo deciso di migliorare la qualità dell’audio, anche per chi si troverà più a distanza, e chiederemo ufficialmente agli stabilimenti balneari nei pressi dell’area concerto di sospendere le emissioni sonore durante il concerto. Non sono previsti, inoltre, posti a sedere riservati, ma sarà allestita solo un’area dedicata alle persone con disabilità e all’accompagnatore. Per il resto, sono previsti solo posti in piedi e diffusi lungo tutta l’area del concerto e del lungomare coinvolto. Siamo molto soddisfatti anche perché, con questa manifestazione, siamo riusciti ad “allungare” le festività di Ferragosto fino al 18 agosto”.

“Spero che Renga dedicherà a Roseto anche qualche brano dei Timoria, oltre che i suoi successi storici – ha concluso Nugnes – Il concerto dell’anno scorso ha rappresentato una novità assoluta e ci siamo messi in discussione rispetto agli imprevisti, ma è anche vero che qualcuno che ci ha criticato ha avuto tanti anni a disposizione per realizzare un evento di questa portata ma non ci ha neanche provato. Noi, invece, ci mettiamo in gioco con l’obiettivo di migliorarci costantemente”.

Di seguito la nota completa con tutte le informazioni.

IL CONCERTO

Saranno, quindi, la grande musica e la splendida voce di Francesco Renga a caratterizzare l’estate rosetana. Renga, uno dei più amati e apprezzati cantautori del panorama musicale italiano, con una carriera costellata di successi, partecipazioni al Festival di Sanremo e numerosi dischi di platino, porterà la sua energia e le sue intense interpretazioni in Piazza Ponno lunedì 18 agosto alle ore 21:30 per un concerto gratuito e imperdibile, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi.

Si tratta della seconda edizione della rassegna “Concerti d’Amare”, ideata lo scorso anno dall’amministrazione comunale per celebrare in grande stile le festività del Ferragosto.

Durante la serata, Renga ripercorrerà i suoi più grandi successi e presenterà i brani del suo tour musicale “Angelo Venti”, ideato per celebrare insieme al pubblico l’iconico brano con cui nel 2005 vinse il Festival di Sanremo.

Visto il successo della scorsa edizione di “Concerti d’Amare”, a cui hanno partecipato circa 8.000 persone, si prevede una grande affluenza anche quest’anno.

Informazioni Utili per il Pubblico

Per garantire la massima sicurezza e la migliore fruizione dell’evento, sono state definite le seguenti prescrizioni:

Posti e Servizi: Non sono previsti posti a sedere e/o riservati. Sarà allestita unicamente un’area dedicata alle persone con disabilità e accompagnatori, i cui posti sono limitati e devono essere prenotati inviando una mail all’indirizzo segreteriasindaco@comune.roseto.te.it entro e non oltre la giornata di sabato 16 agosto.

Divieti: Nel giorno dell’evento sarà in vigore un’ordinanza che vieta l’utilizzo di bottiglie e bicchieri in vetro nelle aree adiacenti al concerto.

Trasporti e Parcheggi: Sarà messa a disposizione una navetta gratuita che collegherà le aree parcheggio di piazza Olimpia al centro città, con fermata all’altezza della Stazione Ferroviaria.

Viabilità: La chiusura al traffico veicolare del lungomare, nel tratto compreso tra via Emilia e piazza Filippone Thaulero, è prevista per il giorno del concerto, lunedì 18 agosto, dalle ore 18:00 fino alla conclusione dell’evento. Nella stessa giornata sarà in vigore anche il divieto di sosta su tutto il lungomare centrale.

Il giorno precedente, domenica 17 agosto, la viabilità in piazza Ponno sarà modificata per consentire l’allestimento dell’area concerto. Sempre dal 17 agosto, sarà in vigore anche il divieto di sosta su tutta l’area di piazza Ponno interessata dall’allestimento del palco.