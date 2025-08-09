ROSETO: UN MURALE DI MILLO SU UNA PARETE DELLA BIBLIOTECA, IN RICORDO DI FLAVIA DI BONAVENTURA

ROSETO DEGLI ABRUZZI – La parete est della Biblioteca Civica di Roseto degli Abruzzi (Teramo) da ieri è impreziosita da un murale in ricordo di Flavia Di Bonaventura. la giovane morta in un incidente nell’agosto del 2022.
L’opera, realizzata dal noto street artist “Millo” nell’ambito della rassegna “Il Bello Resta”, è stata inaugurata nel corso di cerimonia che ha visto la partecipazione dei familiari e degli amici di Flavia, dell’artista, di tantissimi cittadini e degli amministratori comunali.
Erano presenti il sindaco Mario Nugnes, l’assessore alla Cultura Francesco Luciani, la presidente del Consiglio comunale Gabriella Recchiuti, assessori, consiglieri e il direttore artistico Bruno Cerasi.
“Il murale inaugurato ieri non rappresenta solo un’opera d’arte, ma anche un profondo messaggio poetico e potente che arricchisce il tessuto urbano di Roseto – si legge in una nota – Con questa installazione la città si dota di un nuovo punto di riferimento artistico e culturale, che veicola i valori di memoria, comunità e speranza. L’iniziativa rappresenta un ulteriore capitolo nel progetto “Il Bello Resta”, che da tre anni si impegna a lasciare un’eredità duratura sul territorio, attraverso l’arte, nel ricordo di Flavia Di Bonaventura, scomparsa in un incidente nell’agosto del 2022″.
“Roseto si arricchisce di un’opera straordinaria, non solo per il suo valore artistico, ma soprattutto per il suo profondo significato – affermano il sindaco Mario Nugnes e l’assessore Francesco Luciani – Questo murale permanente è l’ennesima prova che l’arte può essere un motore di cambiamento e un veicolo di emozioni. ‘Il Bello Resta’ non è soltanto una rassegna artistica, ma un faro di speranza che continua a illuminare Roseto, celebrando Flavia Di Bonaventura e il suo ricordo attraverso l’arte. Il nostro ringraziamento va, ovviamente, al Direttore Artistico Bruno Cerasi e alle amiche e agli amici di Flavia che hanno costruito un percorso che ha convogliato le migliori energie del territorio per tramandare il suo ricordo attraverso queste iniziative”.
Fotografie di Cristiana Quaranta
- ROSETO: UN MURALE DI MILLO SU UNA PARETE DELLA BIBLIOTECA, IN RICORDO DI FLAVIA DI BONAVENTURAROSETO DEGLI ABRUZZI - La parete est della Biblioteca Civica di Roseto degli Abruzzi (Teramo) da ieri è impreziosita da un murale in ricordo di
Ti potrebbe interessare:
ARTICOLI PIÙ VISTI:
- AVEZZANO: TENTA DI UCCIDERE LA MOGLIE E FUGGE, 47ENNE FERMATO A ROMA, DONNA RICOVERATA 9 Agosto 2025 AVEZZANO - L'ha colpita con almeno quattro fendenti al torso e alle braccia durante un'accesa…
- ATER L’AQUILA: ANTIDORMI, “NEL QUARTIERE IN VIA XXV APRILE A SULMONA STANZIATI 1,4 MLN DI EURO” 9 Agosto 2025 L'AQUILA - "La nostra azienda ha chiare le criticità del suo amplissimo patrimonio abitativo tanto…
- ESODO ESTIVO: TRAFFICO INTENSO SU AUTOSTRADE, FINE SETTIMANA DA BOLLINO NERO 9 Agosto 2025 ROMA - Come da previsione il traffico sulla rete autostradale è al momento a tratti…
- STABILIMENTI VUOTI: BALNEATORE ABRUZZESE, “CONTIAMO LE PECORE, PROBLEMA CARO VITA” 9 Agosto 2025 PESCARA - "Siamo nel periodo più turistico dell'anno, ma non c'è gente: siamo qui a…
- LEGGE 194 E DIRITTI DELLE DONNE: PD PRESENTA INTERPELLANZA 9 Agosto 2025 L'AQUILA - "Lo sfascio della sanità in Abruzzo ha abbassato la guardia sia sulle azioni…
- ANTIMAFIA: A LUGLIO INTERDITTIVE A 7 DITTE DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA E GIOCHI CORTINA 9 Agosto 2025 ROMA - La Struttura per la Prevenzione Antimafia del Ministero dell’Interno, nello scorso mese di…
- PESCARA: POLIZIA RECUPERA IL PORTAFOGLI RUBATO A UNA SIGNORA AL SUPERMERCATO 9 Agosto 2025 PESCARA - Le era stato rubato il portafogli dopo aver fatto la spesa in un…
- PESCARA: DA LUNEDì PROSSIMO PROVE DEL FILOBUS TUA SU STRADA PARCO 9 Agosto 2025 PESCARA - Lunedì prossimo, 11 agosto, prenderà il via il pre-esercizio del nuovo sistema filoviario…
- SCAFA: TORNA IN ITALIA DAL GENITORE MALATO MA DEVE SCONTARE DELLE PENE E FINISCE IN CARCERE 9 Agosto 2025 PESCARA - I Carabinieri della Stazione di Scafa (Pescara) hanno eseguito un ordine di carcerazione…
- PENNE: DENUNCIATI DUE GIOVANI CAMPANI PER UNA TENTATA TRUFFA AI DANNI DI UN’ANZIANA 9 Agosto 2025 PENNE - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Penne, nel…