ROSETO: UN’ESTATE ALL’INSEGNA DELL’ARTE E DELLA CULTURA ALLA VILLA COMUNALE

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Dopo l’inaugurazione di “Villa in Arte”, con la collettiva “Correnti” che ha già fatto registrare più di mille visitatori, e l’annuncio dell’esposizione “Cinepixel” dedicata al cinema, che si terrà dal 12 al 21 luglio prossimi, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo) presenta il calendario completo delle mostre che animeranno i saloni della Villa Comunale nel corso dell’estate.

Una serie di personali e di iniziative di associazioni locali, che si aggiungono al già ricco calendario di “Villa in Arte” e che il Comune ha deciso di promuovere utilizzando quella che, di fatto, è la galleria espositiva più bella della città, ovvero i saloni della Villa Comunale.

Questo il calendario completo, consultabile anche sul portale Visitroseto.it:

La prima esposizione, la mostra collettiva “Correnti” dedicata ad artisti locali di diverse generazioni, è stata inaugurata lo scorso 24 maggio e sarà visitabile fino al 9 giugno prossimo.

Il secondo appuntamento è fissato dal 12 al 19 giugno con “UNI3 in mostra”, esposizione dei lavori dell’Università della terza età e del tempo libero-La Fenice. Opere realizzate nell’ambito di un corso di pittura organizzato in collaborazione con Roseto Art.Lab.

Seguirà, dal 22 giugno al 6 luglio, la settima edizione della Mostra di Pittura dell’Associazione culturale “Pittura e Poesia”, storico appuntamento organizzato da Michele Nuzzo che vedrà l’esposizione di bellissime opere.

Come detto, dal 12 al 21 luglio, all’interno del progetto “Villa in Arte” (curato da Bruno Cerasi) e nell’ambito della ventottesima edizione di Roseto Opera Prima, spazio a “Cinepixel”, esposizione collettiva di 20 illustrazioni digitali dedicate al mondo del Cinema.

Dal 27 luglio al 4 agosto i saloni della Villa Comunale ospiteranno la mostra personale di Loriana Valentini dal titolo evocativo “La materia dei sogni”.

Sarà dedicata alla natura e al racconto della schiusa delle uova di tartaruga al Borsacchio, attraverso gli scatti più suggestivi, la mostra fotografica “Sotto una buona stella e altre Storie Naturali” di Francesco Mussida, in esposizione dal 9 al 18 agosto.

Dal 20 al 25 agosto appuntamento con l’esposizione di opere in legno “Castelli in aria” di Franco Mazzoni, a cura della moglie Pina Alcini Mazzoni.

L’estate delle mostre in Villa si chiuderà con il Professor Luciano Lamolinara, rosetano Doc, che esporrà una Mostra Antologica di pittura dal 30 agosto all’8 settembre.

“Il compito di ogni buon amministratore è presentare una proposta culturale di livello e dimostrare di investire attivamente in questo settore – afferma in una nota l’assessore alla Cultura Francesco Luciani – Lo abbiamo fatto con il progetto ‘Villa in Arte’, per il quale ringrazio Bruno Cerasi, ma non ci siamo voluti fermare a questo e, al contempo, abbiamo cercato di favorire tutte le iniziative presentate dai singoli cittadini e dai singoli artisti per dare loro il massimo risalto”.

“Grazie a questo calendario di mostre la Villa Comunale vivrà un’estate all’insegna dell’arte, della cultura, della conoscenza con tutte le settimane che vedranno le sale occupate da importanti iniziative che abbiamo voluto promuovere e presentare ai cittadini e a tutti i turisti che affolleranno la nostra città”.