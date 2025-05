ROSETO: VERSO RICONSEGNA CAMPANILE CHIESA SANT’ANTIMO DI MONTEPAGANO

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Sarà riconsegnata ufficialmente la Torre Campanaria della Chiesa di Sant’Antimo di Montepagano, a Roseto degli Abruzzi (Teramo), dopo i lavori di restauro.

L’occasione sarà utile, alla presenza della Soprintendenza, per aggiornare anche in merito ai lavori di messa in sicurezza della cupola della Chiesa dell’Annunziata.

La cerimonia di riconsegna si terrà nel corso della conferenza stampa che si svolgerà martedì 6 maggio, alle ore 10, presso i locali del Museo Civico della Cultura Materiale di Montepagano.

La consegna ufficiale dei lavori di verifica del rischio sismico, riduzione della vulnerabilità e restauro era avvenuta il 24 marzo 2023.

L’intervento, costo complessivo pari a 523.200 euro, è stato finanziato grazie al Decreto Re. N. 109 del 19/02/2018 “Rimodulazione stanziamenti finanziati ai sensi dell’art. 1, comma 140, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232”, registrato alla Corte dei Conti in data 22 marzo 2018, ed eseguito sotto la committenza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara.