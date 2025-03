ROSETO: VIA ALLA PRATICA PER IL NUOVO PIANO REGOLATORE. PAVONE, “ORA SPEDITI DOPO 30 ANNI DI ATTESA”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il presidente della Commissione urbanistica di Roseto degli Abruzzi (Teramo), Enio Pavone, avvia ufficialmente il percorso che porterà all’adozione della variante generale del Piano regolatore da parte del Consiglio Comunale.

Lo fa sapere il Comune con una nota, secondo cui Pavone ha convocato per il prossimo 13 marzo, alle ore 17.30 in Sala Giunta, una riunione della commissione con questi punti all’ordine del giorno: “Proposta di Variante Generale al Piano Regolatore Generale – Valutazione e parere della Commissione Consiliare Permanente Urbanistica e Gestione del Territorio per l’adozione in Consiglio Comunale; Definizione delle modalità e dei termini per la presentazione di emendamenti e proposte di modifica da parte dei componenti della Commissione; Definizione della procedura per le richieste di audizioni; Pianificazione delle attività della Commissione per i lavori successivi; Definizione del calendario delle prossime sedute e delle modalità operative per l’esame approfondito della proposta di variante generale”.

“Considerata la complessità e l’importanza strategica della Variante Generale al Piano Regolatore Generale, voglio sottolineare che la discussione non si esaurirà in un’unica seduta, ovviamente – afferma Pavone – La commissione, pertanto, procederà con l’aggiornamento dei lavori di volta in volta, secondo un calendario che verrà definito in base alle necessità di approfondimento emerse nel corso delle diverse riunioni. Assieme alla convocazione abbiamo provveduto a trasmettere ai Commissari tutta la documentazione necessaria con l’obiettivo di procedere in maniera spedita ma, allo stesso tempo, consapevoli della necessità di approfondire e valutare con attenzione tutto il materiale”.

“Si tratta di un passaggio fondamentale che segna l’avvio dell’iter e delle procedure necessarie per arrivare all’adozione della variante generale del Piano Regolatore e successivamente alla sua approvazione. E’ uno strumento urbanistico il cui aggiornamento è atteso dalla comunità di Roseto degli Abruzzi da più di 30 anni. Come ribadito più volte, siamo pronti a confrontarci e a condividere le scelte assieme a tutti coloro che vogliono lavorare in modo costruttivo nell’interesse del territorio, senza preconcetti ma, allo stesso tempo, non siamo disposti a dare spazio a chi lavora solo per sfasciare o per non far fare”.