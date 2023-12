ROSETO, VIA LIBERA IN CONSIGLIO COMUNALE ALL’AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Dei 183 obiettivi strategici che l’amministrazione si è data ad inizio mandato, 43 risultano essere già attuati, circa 85 sono in fase di attuazione e 55 sono quelli in fieri.

Via libera da parte del Consiglio comunale di Roseto degli Abruzzi (Teramo), con i voti della sola maggioranza, alla nota di aggiornamento al Dup, Documento unico di programmazione. Si tratta di un passaggio fondamentale per l’amministrazione comunale guidata da Mario Nugnes in quanto il Dup rappresenta uno strumento necessario per la redazione del bilancio e per programmare obiettivi e linee strategiche di mandato.

Quello che viene fuori dalla relazione presentata dal sindaco Nugnes durante l’illustrazione della delibera consiliare è un bilancio più che positivo. Tra i diversi obiettivi già raggiunti spiccano, senza dubbio, quelli riguardanti la partecipazione; la riorganizzazione dell’Ente; la collaborazione attraverso l’Ats con gli altri Comuni della costa teramana per lo sviluppo turistico e l’imposta di soggiorno unica; l’implementazione dell’offerta e dei servizi turistici, del portale Visitroseto e del brand; il potenziamento delle manifestazioni storiche; i maggiori investimenti nel campo del Sociale anche grazie all’ingresso nell’Unione dei Comuni; l’approvazione del Piano del Verde e i lavori pubblici portati a termine come, ad esempio, l’inaugurazione della passeggiata di Montepagano, la riqualificazione di via Roma e la pista ciclabile di Santa Lucia.

Tra gli obiettivi in divenire, molti dei quali già in una fase avanzata di progettazione o di lavorazione, il primo cittadino ha rimarcato come Roseto stia diventando un cantiere a cielo aperto con circa 40 milioni di euro investiti sulle opere pubbliche.

Opere pubbliche come la nuova scuola Fedele Romani, il nuovo Asilo Mariele Ventre e la nuova mensa a Santa Petronilla realizzati con i fondi del Pnrr. Poi ancora, gli interventi contro il dissesto idrogeologico su tutto il territorio; il progetto di riqualificazione di Villa Clemente; la sistemazione dell’impianto d’illuminazione pubblica; la nuova piazza sul Lungomare; la riapertura della Villa Comunale e l’ampliamento del cimitero del capoluogo con la concessione di 262 nuovi loculi e 10 ossarini. Si è scelto di intervenire anche sul patrimonio scolastico e sulle palestre: infissi ed efficientamento a Santa Lucia e scuola Schiazza, sistemazione dell’ex scuola elementare di Montepagano dove ad anno nuovo tornerà l’infanzia, riqualificazione della palestra D’Annunzio. Importanti investimenti, inoltre, anche nel campo della digitalizzazione.

Nell’ambito della Cultura, negli ultimi due anni, sono stati valorizzati eventi importanti come “Roseto Opera Prima” e il “Premio di Saggistica”, ai quali si sono affiancate tante nuove iniziative organizzate anche grazie al Laboratorio “Roseto Art.Lab.”, il Premio “Il Bello Resta” e il Festival dello Street Art. Inoltre, vengono portate avanti costanti iniziative di sensibilizzazione conto la violenza di genere e sono stati rilanciati eventi storici come, ad esempio, la Mostra dei Vini.

Capitolo a parte per quanto riguarda le assunzioni di personale per far fronte alla carenza che, purtroppo, rende non ottimale le capacità di performance della macchina amministrativa. Fin dal suo insediamento l’Amministrazione Nugnes ha lavorato per avviare il percorso di rafforzamento degli uffici attraverso nuove assunzioni riguardanti il Primo e Secondo Settore, gli uffici del sociale (dove ora sono presenti tre assistenti sociali a fronte degli uffici vuoti trovati a inizio mandato) e il Corpo di Polizia Municipale dove, nel corso dell’ultimo anno, sono stati inseriti in organico quattro agenti, un nuovo Comandante e un vicecomandante. Per quanto riguarda l’Urbanistica, tra le varie cose, procede alacremente il lavoro riguardante il Nuovo Piano Regolatore Generale, atteso da oltre 30 anni, l’esame del Piano Particolareggiato di Roseto Capoluogo e gli interventi per evitare lo spopolamento nelle frazioni rosetane.

Lavori in corso anche per la realizzazione del P.E.B.A. e costanti contatti con Rfi per il confronto sulle barriere acustiche e sul restyling della stazione di Roseto. Grazie agli ottimi rapporti interistituzionali, poi, si sta favorendo l’insediamento di nuove attività produttive sul territorio.

“Se alcuni Consiglieri di opposizione si ostinano a parlare di ‘libro dei sogni’ io penso, al contrario, che il nostro Documento Unico di Programmazione sia un “libro della concretezza” – afferma il sindaco Nugnes – Un atto dove viene certificato il costante lavoro svolto fino ad ora che sta portando, gradualmente, alla svolta che la città di Roseto attendeva da anni. A sancirlo non sono soli i fatti e i numeri, che sono ovviamente incontestabili, ma anche la percezione di una città che si è risvegliata, più dinamica e pronta a cogliere le occasioni che le si presentano davanti di volta in volta. Voglio ringraziare tutta la mia squadra per il lavoro portato avanti in questi 24 mesi di amministrazione e anche gli uffici per lo spirito di collaborazione e per l’impegno quotidiano. Tanto è stato fatto ma tanto abbiamo ancora voglia di fare per il bene della nostra città”.