ROSETO: VILLA IN ARTE, MIGLIAIA DI VISITATORI PER LE QUATTRO MOSTRE CURATE DA BRUNO CERASI

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Un viaggio straordinario fatto di creatività, collaborazione e successo, culminato nella realizzazione di quattro mostre distinte che hanno visto la partecipazione di migliaia di persone.

Il progetto “Villa in Arte”, iniziativa voluta dall’Amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi (Teramo) e curata dal direttore artistico Bruno Cerasi, si legge in una nota, “raggiunge pienamente il suo obiettivo trasformando la Villa comunale in un epicentro di creatività e dialogo intergenerazionale”.

CORRENTI.

Ad inaugurare la rassegna è stata la prima mostra, intitolata “CORRENTI”, che si è tenuta dal 24 maggio al 9 giugno 2024. Questo evento ha aperto una nuova e vivace stagione culturale nella Città di Roseto, celebrando le generazioni di artisti che hanno contribuito e continuano a influenzare il ricco tessuto culturale della Città della Rose. Nei saloni del piano terra della Villa Comunale sono state esposte le opere di Luciano Astolfi, Flavia Di Bonaventura, Chiara Fiori, Daniele Guerrieri, Giuseppe Lucantoni, Cristina Mazzocchetti, Giulia Quintiliani, Samuele Romano, Lucia Santarelli, Silvia Settepanella, Guerino Tentarelli, Pasquale Testa e Loriana Valentini.

CINEPIXEL.

La seconda mostra, “CINEPIXEL”, si è svolta dal 12 al 21 luglio 2024, coincidendo con la ventottesima edizione dello storico Festival Cinematografico “Roseto Opera Prima”. Questa celebrazione del grande schermo ha accolto una mostra collettiva di illustrazioni digitali che rendono omaggio al mondo del cinema. Venti lavori, selezionati con cura da una giuria composta dal presidente Carlo Liberatore, Evelina Silvestroni e da Bruno Cerasi, sono stati presentati al pubblico a partire dall’inaugurazione del 12 luglio 2024. Le illustrazioni sono state il frutto di una call aperta che ha attirato numerosi artisti da ogni angolo del panorama creativo italiano. Ogni artista ha interpretato il tema legato alla Settima Arte in modo unico, offrendo storie e visioni personali. Un omaggio alla magia del cinema, una fusione di arte e narrativa che celebra il grande schermo.

STRATI.

La terza mostra, “STRATI”, è stata un mosaico di esperienze e visioni, dove ciascun pezzo ha aggiunto una sfumatura particolare al quadro tematico complessivo. Aperta dal 15 novembre al 1° dicembre 2024, questa mostra ha arricchito il panorama culturale della città e ha invitato il pubblico a riflettere sulla complessità e la bellezza del mondo che ci circonda. La mostra ha esplorato il concetto di stratificazione attraverso le opere di cinque artisti, ciascuno dei quali ha toccato il tema in modo unico e personale. I medium utilizzati dai cinque artisti sono tutti diversi tra loro, si passa dall’intelligenza artificiale alla pittura, dalla fotografia ai lightbox, fino ad installazioni realizzate con materiali industriali. Insieme a due giovani talenti rosetani, Alex Prosperi e Rachele Lamolinara, hanno esposto gli artisti abruzzesi Alessandra Condello, Alessandro D’Aquila e Monica Di Francesco.

IL BELLO RESTA.

Più recentemente, il 20 dicembre 2024, è stata inaugurata la seconda edizione de “Il Bello Resta in mostra!” che si è conclusa con successo lo scorso 6 gennaio. Questa mostra, realizzato in collaborazione con le ragazze e i ragazzi de “Il Bello Resta”, non è stata solo una celebrazione dell’arte, ma anche un sentito tributo a Flavia Di Bonaventura, la cui passione per la pittura e la fotografia continua a ispirare. La sua eredità vive attraverso le opere esposte, ricordando a tutti l’importanza di perseguire le proprie passioni e di vedere la bellezza nelle sfumature, nelle luci e nelle ombre della vita. Ad essere esposte nelle sale della Villa Comunale sono state le opere realizzate nel corso dell’Estemporanea di Pittura dello scorso luglio e gli scatti vincitori del concorso fotografico.

Ogni mostra ha registrato un afflusso di circa 1000 persone, testimoniando il successo di queste iniziative non solo dall’affluenza di pubblico, ma anche dall’entusiasmo e dall’interesse suscitati. La comunità ha partecipato attivamente con numerose iniziative collaterali come visite guidate, incontri con gli artisti e varie attività che hanno arricchito ulteriormente l’esperienza.

“Con questa rassegna, nella quale abbiamo creduto fortemente, abbiamo dimostrato che a Roseto degli Abruzzi è possibile creare attenzione per l’arte attingendo dal fermento culturale dei nostri giovani, che sono stati i grandi protagonisti di ‘VILLA in ARTE 2024’ – affermano il sindaco Mario Nugnes e l’assessore alla Cultura Francesco Luciani – Un ringraziamento particolare va al Direttore Artistico Bruno Cerasi che, con grande spirito di abnegazione, è riuscito a catalizzare questo fermento e a trasformarlo in quattro splendide mostre che hanno arricchito il nostro cartellone degli eventi con esposizioni di alto livello. Ancora una volta, il nostro progetto di rilancio della Villa Comunale, che abbiamo ridonato alla città dopo tanti anni, si è dimostrato vincente. Un luogo che è tornato ad essere il perno della Cultura rosetana e un punto di riferimento per tutta la nostra comunità”.

“Il progetto ‘VILLA in ARTE 2024’ ha dimostrato ancora una volta come l’arte possa essere un potente strumento di crescita personale e comunitaria – aggiunge il direttore Artistico Bruno Cerasi – Fin da ‘Correnti’, la prima mostra inaugurata a maggio, Villa in Arte ha raggiunto ottimi risultati che testimoniano il bisogno e il grande interesse per l’arte e la cultura nella comunità di Roseto degli Abruzzi. Non posso che guardare al futuro con l’obiettivo di continuare così, lavorando sodo, migliorandoci e crescendo, per offrire esperienze culturali di alto livello a tutti i visitatori”.