ROTARY CLUB L’AQUILA: CONCLUSO PROGETTO UMANITARIO IN SCUOLA MATERNA “LAURA CASTRI” NELLE FILIPPINE

L’AQUILA – Sotto la Presidenza della dottoressa Rosa Persia, la Commissione Rotary Foundation del Rotary Club L’Aquila ha concluso, con un budget di 6mila dollari Usa, il progetto “Scuola Materna Laura Castri” nel disagiato e periferico quartiere di Tondo, a Manila, nelle Filippine, con la collaborazione dei Club Atessa-Media Val di Sangro, L’Aquila-Gran Sasso d’Italia, Rotaract L’Aquila e con il contributo extra-Rotary di due Ditte edili aquilane (SO.AL.CO e CO.GE.A).

La Scuola Materna intitolata alla memoria della giovane aquilana Laura Castri – si legge in un comunicato – è stata fondata circa 10 anni fa dalle Suore Missionarie Zelatrici del Sacro Cuore dell’Istituto “Maria Ferrari” della Casa di Manila in prossimità di una vasta area di baraccati e di vulnerabili. Tondo è il più grande distretto di Manila ed è una delle aree più densamente popolate del mondo con circa 70mila abitanti per chilometro quadrato. Oltre il 50% della popolazione vive sotto la soglia di povertà.

Varie organizzazioni umanitarie cercano in tutti modi di salvare il crescente numero di bambini di strada che soffrono la fame quotidianamente e la maggior parte della popolazione è priva delle minime condizioni igieniche, di acqua potabile e spesso di energia elettrica.

IL COMUNICATO COMPLETO

Con il loro intervento educativo, ed anche con un costante supporto alimentare, le Suore dell’Istituto Ferrari si sono proposte come una chiave per scardinare la marginalità e l’esclusione di tanti bambini, esposti quotidianamente ai rischi della devianza nelle sue forme più subdole, come il deprecabile mercato sessuale che può essere considerato una conseguenza logica del diritto di sopravvivere alla stessa miseria.

Nella scuola materna delle Suore Ferrari della Missione di Tondo il sostegno nutrizionale è parte integrante dell’attività di accoglienza e di integrazione dei minori, inteso come un intervento necessario, propedeutico alla stessa didattica, dettato dalla costante situazione di malnutrizione e denutrizione che coinvolge i bambini del contesto di riferimento della Scuola.

Con questo Progetto DG2456793 il Rotary Club L’Aquila, come Club capofila ideatore e responsabile del Progetto, ha voluto tendere la mano a questa periferia del mondo cercando di essere d’ausilio ai bambini del bisognoso quartiere di Tondo potenziando i materiali didattici, tra cui una stampante, 6 smart-TV da 50 pollici per le 4 aule della scuola, per la sala polivalente di avvio all’informatica e per la sala giochi, rinnovando gli arredi delle aule con 60 sedioline con tavolinetto ribaltabile, fornendo attrezzature ludiche per gli spazi esterni (3 scivoli) e per gli spazi interni (15 confezioni di blocchi da costruzione), materiali di cancelleria e attrezzature da giardinaggio per la realizzazione di un orto-giardino didattico che permetta di educare i bambini piantando il futuro e alimentando la speranza di una vita dignitosa pur in una zona degradata di una grande metropoli asiatica.