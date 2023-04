ROTARY CLUB L’AQUILA GRAN SASSO D’ITALIA: “4 PER… LA STAFFETTA DEL GUSTO”, CHEF AI FORNELLI

L’AQUILA – Quattro chef aquilani, Jones Bargoni del ristorante L’Opera, Stefano Ferrauti del ristorante Magione Papale, Antonio Silvestri del ristorante Corso Stretto e Davide Catelli per la omonima pasticceria, a capo di 4 squadre di rotariani ai fornelli per preparare una grande cena per gli ospiti che interverranno.

Un nuovo appuntamento organizzato dal Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia che coniuga la valorizzazione del territorio e l’essere a servizio della Comunità: il 5 maggio, alle ore 20, nel ristorante Magione Papale dell’Aquila, prenderà vita l’evento “4 per…. La staffetta del gusto”.

Durante la serata quello che avviene in cucina sarà ripreso e proiettato su schermi nella sala dove si svolge la cena in modo da mostrare ai commensali quello che sta avvenendo, il divertimento è assicurato.

La “giuria” della serata sarà composta dal presidende del Rotary Club L’Aquila Gran Sasso Alberto Villani, dallo chef Niko Romito, insignito dalle 3 stelle Michelin e da Massimo Roscia, brillante scrittore e critico enogastronomico, che condurrà la serata.

“Tutto quello che organizziamo – commenta in una nota Alberto Villani – lo orientiamo al sostegno per cause, iniziative, ricerca e progetti che migliorino la vita nel nostro territorio. Il ricavato di questa serata sarà utilizzato per sostenere l’attività dell’associazione aquilana ‘Comunità XXIV luglio’ ed in particolare un progetto che riguarda proprio l’inserimento lavorativo, superando ogni disabilità, in attività legate al catering di giovani assistiti dalla associazione”.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare prenotando entro il 28 aprile al numero telefonico 347 6882917. Il costo della serata è di 75,00 euro a persona.