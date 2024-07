ROTARY CLUB L’AQUILA GRAN SASSO D’ITALIA: CARLA LETTERE NUOVO PRESIDENTE

L’AQUILA – È Carla Lettere la nuova presidente del Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia, festeggiata con un affollato rito del “passaggio del martelletto” dai Soci del Club e da numerose Autorità Civili, Religiose, Militari e Rotariane.

Avvocato Cassazionista, esperto in diritto delle persone, minori e famiglia; fondatore e Presidente della Camera Minorile D’Abruzzo; Vicepresidente Regionale Croce Rossa Italiana e Commissario del comitato locale di L’Aquila nel post terremoto; Membro del Direttivo Unione Nazionale Camere Minorili; Membro del Direttivo e Docente della Scuola di formazione forense di L’Aquila; organizzatrice e relatrice di numerosi corsi ed eventi in materia di famiglia e minorile, la nuova Presidente ha già tracciato il percorso rotariano del prossimo anno. Grande attenzione ai temi che riguardano inclusione, parità di genere, sanità, educazione civica, educazione alla pace, amicizia, attenzione ai bisogni dei più deboli, collaborazione con le Istituzioni e con gli altri Club Service per un programma annuale che si annuncia impegnativo e interessante.

La presidenza dell’avv. Carla Lettere si avvicenda a quella dell’ingegnere Riccardo Mariani e sarà coadiuvata dal Consiglio Direttivo formato da Alfonso Calzolaio, presidente incoming, Simonetta De Felicis, presidente designato, Francesca Bocchi, segretario, Giampiero Mantenuto, tesoriere, Stefano Di Cocco, prefetto, Luisa Di Laura e Bernadette Pizzoferrato, consiglieri, Roberta Gargano, istruttore di club e responsabile comunicazione e immagine pubblica.

Il Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia, grazie all’impegno dei soci che lo compongono, è sempre a servizio della Comunità mettendo in campo professioni e attività con l’intento di migliorare i luoghi dove viviamo e rafforzare i rapporti tra le persone.