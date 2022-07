ROTARY CLUB L’AQUILA GRAN SASSO D’ITALIA: DONATI BUONI SPESA PER PROFUGHI UCRAINI

L’AQUILA – “Continua la guerra Russia- Ucraina e continuano ad essere presenti nel nostro territorio profughi ucraini e profughi provenienti da altre zone del mondo in guerra che non riescono a rientrare nei loro Paesi”.

A sostegno di queste persone presenti nel territorio cittadino, si legge in una nota, il Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia ha donato buoni spesa per un importo di duemila euro che sono stati distribuiti con la collaborazione della Caritas Diocesana di Coppito.

I buoni spesa sono uno strumento utile per permettere, oltre alla spesa solidale, agli ospiti di acquistare alimenti freschi e beni necessari al momento e sono stati realizzati con la collaborazione del Supermercato Conad Pingue in via Enrico Fermi.

“Il Rotary Gran Sasso d’Italia – dice la presidente Luisa Di Laura – sperando in una risoluzione del conflitto che appare sempre più immediatamente necessaria, invita tutti coloro che ne hanno la possibilità a proseguire nell’aiuto e nel sostegno degli ospiti presenti nel territorio. C’è ancora molto bisogno del nostro continuo e costante impegno.”

Nella foto la delegazione del Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia, da sx Stefano Di Cocco, Alberto Villani, Riccardo Mariani, Luisa Di Laura, il direttore del Conad Claudio Spinosa, la responsabile della Caritas Tilde Iorio, Roberta Gargano e Don Luca Capannolo.