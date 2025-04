ROTARY CLUB L’AQUILA GRAN SASSO D’ITALIA: UN DEFIBRILLATORE PER IL RIDOTTO DEL TEATRO COMUNALE

L’AQUILA – Il Rotary club L’Aquila Gran Sasso d’Italia dona un defibrillatore al Ridotto del Teatro Comunale, “luogo di incontro e aggregazione dei cittadini aquilani che nella cultura rinascono come Comunità”.

La cerimonia di donazione avrà luogo sabato 5 aprile, alle ore 18, nel Ridotto del Teatro Comunale: dalla presidente del Club, Carla Lettere, il defibrillatore sarà consegnato al direttore generale dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, ente che gestisce il teatro, Cesare Di Martino, in occasione di un importante concerto “Musica e Regime” che vedrà sul palcoscenico l’Orchestra Sinfonica diretta da Grigor Palikarov, con il primo violino Stefan Milenkovich, eseguire musiche di Prokofiev e di Sostakovic.

“I soci del Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia sono persone che vivono la Città con grande partecipazione, sono in continuo ascolto dei bisogni e si impegnano a migliorare le condizioni dei luoghi e delle persone”, si legge in una nota.

“La raccolta fondi per acquistare il defibrillatore – racconta la Presidente Carla Lettere – ha subito riscosso entusiasmo, i soci e gli amici hanno immediatamente concordato sul bisogno e sulla possibilità di rispondere costruttivamente per contribuire alla serenità dei cittadini”.

“Nel Ridotto del Teatro Comunale si tengono le stagioni di teatro, musica, eventi e congressi, per cui praticamente ogni giorno è una sala che vede riunirsi al suo interno centinaia di persone, è sembrato pertanto opportuno inserirla nella mappa dei luoghi cardioprotetti. Oltre alla donazione del macchinario il RC L’Aquila Gran Sasso provvederà a organizzare un corso di formazione, per l’utilizzo in caso di necessità, per il personale degli enti che vi svolgono la loro attività in collaborazione con la Croce Rossa Italiana”, conclude la nota.