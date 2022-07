ROTARY CLUB L’AQUILA GRAN SASSO D’TALIA: ALBERTO VILLANI NUOVO PRESIDENTE

L’AQUILA – È Alberto Villani il nuovo presidente del Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia.

“Rotariano di grande esperienza, assicuratore, brillante formatore, innamorato dell’arte, della cultura e del teatro, profondo conoscitore del territorio e delle sue peculiarità e tradizioni enogastronomiche”, si legge in una nota, guiderà il sodalizio nell’anno rotariano 2022-2023 succedendo a Luisa Di Laura.

“Sarà un anno impegnativo per il Club che riprende a lavorare a pieno ritmo dopo il periodo segnato dalla pandemia e dalla continua attenzione alla prevenzione dei contagi da Covid 19, un anno che vede alla Presidenza del Rotary International la prima donna, la canadese Jennifer Jones, che ha fatto della rinascita il proprio motto invitando tutti i rotariani del mondo a immaginare il Rotary che realizza grandi sogni: ‘Imagine Rotary'”.

“Sono onorato della proposta dei Soci di presiedere il Club – dice Villani – e sono felice di farlo quest’anno che segna la voglia per l’intero mondo dei Club Service di riprendere tutte le attività in presenza”.

“‘Immagina il Rotary’ recita il nostro motto dell’anno, esortando tutti a sognare in grande e a fare leva sulle nostre connessioni e sul potere che il Rotary ha per trasformare i sogni in realtà, viviamo in un mondo che merita il meglio di noi, dove ci alziamo ogni giorno sapendo che possiamo fare la differenza. Useremo l’amicizia come una leva per realizzare progetti che rendano migliore il nostro territorio, siamo persone che credono fortemente nell’impegno e nella solidarietà.