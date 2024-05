ROTARY CLUB L’AQUILA GRAN SASSO: EVENTO “EDUCAZIONE SALUTE, PREVENZIONE OLTRE L’IMPIEGO DEI FARMACI”

L’AQUILA – “Educazione alla salute: prevenzione oltre l’impiego dei farmaci”.

Questo il titolo dell’importante convegno che il Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia organizza a L’Aquila il prossimo sabato 25 maggio, nella Sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo della Regione Abruzzo, dalle 16.

Tre importanti relazioni comporranno un pomeriggio dedicato alla sensibilizzazione dei cittadini sull’importanza della prevenzione in ambito sanitario: il professor Claudio Ferri interverrà su “Educazione alla salute in ambito cardiovascolare”, il professor Fabio Vistoli su “Educazione alla salute in ambito chirurgico”, il professor Giulio Mascaretti su “Educazione alla salute in ambito ginecologico-ostetrico”.

L’evento è patrocinato dal Comune dell’Aquila ed è stato realizzato grazie all’impegno della Commissione Sanità del Rotary Club L’Aquila Gran Sasso presieduta dal dottor Giovanni De Berardinis che coordinerà i lavori ricordando come da autorevoli studi è emerso che quattro italiani su dieci non si sottopongono a controlli di prevenzione per mancanza di consapevolezza o per limitate disponibilità economiche.

“L’obiettivo – dichiara in una nota De Berardinis – è quello di fare un focus sulla fondamentale importanza della prevenzione, sensibilizzando i cittadini sulla necessità di condurre uno stile di vita sano, mirato alla riduzione dei fattori di rischio per determinate malattie, prima che si renda necessario il ricorso ai farmaci dobbiamo imparare a gestire correttamente comportamenti e abitudini”.

“Invitiamo tutti i cittadini a partecipare alla giornata di informazione e formazione – aggiunge il presidente del Club Rotary Riccardo Mariani – Ringrazio i professionisti che si sono messi a disposizione per questo evento divulgativo, come rotariani siamo certi che ogni azione tesa a far crescere conoscenza e consapevolezza sia utile alla comunità. La salute è il nostro bene più prezioso, insieme possiamo imparare a tutelarl”.