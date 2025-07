ROTARY CLUB L’AQUILA GRAN SASSO: ALFONSO CALZOLAIO NOMINATO PRESIDENTE

L’AQUILA – Passaggio del martelletto per il Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia, il nuovo Presidente è Alfonso Calzolaio, ingegnere esperto nella pianificazione territoriale in area protetta e nella gestione dei parchi nazionali, con Decreto del Ministro dell’Ambiente, ha ricoperto nel quinquennio 2018-2023, il ruolo di Direttore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Per l’Ente parco è stato responsabile della ricerca-studio del progetto internazionale riferito al nuovo programma di prossimità adriatico Interreg-Cards Phare ed ha partecipato a programmi LIFE dell’Unione Europea attraverso il finanziamento di progetti dedicati all’ambiente e diretti a garantire la conservazione e la protezione della natura e della biodiversità.

È stato co-progettista del vigente Piano per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga fondamentale strumento di governance per una corretta tutela, conservazione e valorizzazione del territorio protetto. Autore di diverse pubblicazioni tra cui il libro “Il piano per il Parco. La pianificazione territoriale in area protetta”.È stato relatore in convegni, master universitari, seminari nazionali e internazionali su temi ambientali e nello specifico sulla pianificazione delle aree protette.

In una affollata ed elegante serata di festa il tradizionale collare rotariano è passato dalla past president Carla Lettere a Alfonso Calzolaio in un clima di bellissima amicizia e collaborazione. Nel suo discorso il nuovo Presidente ha voluto ribadire quanto sia importante l’essere uniti per fare del bene, l’essere in comunione per realizzare progetti a favore del territorio e la grande occasione per tutti i club service di partecipare attivamente all’anno della Capitale Italiana della Cultura.

Durante la serata è stato presentato un video racconto dell’anno appena trascorso che ha evidenziato come il Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia rappresenta per il Capoluogo Abruzzese un riferimento importante, un sodalizio di persone sempre a servizio della comunità, al di sopra di ogni interesse personale.