ROTARY CLUB L’AQUILA GRAN SASSO: “L’ETERNO FEMMININO”, IL 14 MARZO EVENTO ALLA LIBRERIA COLACCHI

L’AQUILA – “Un’occasione per riflettere sulla condizione delle donne utilizzando la conoscenza storica, i mille mutamenti che sono avvenuti nel ruolo femminile nelle diverse epoche e nelle diverse società ci faranno considerare sotto una luce nuova i nostri tempi. Ampliare lo sguardo è sempre utile, il nostro scopo è quello di fornire una occasione di incontro e di approfondimento per costruire insieme una rete di solidarietà, comprensione e sostegno per tutte le donne che non credono che l’8 marzo sia una festa ma una celebrazione di diritti e una richiesta di parità effettiva”.

Così, in una nota, Carla Lettere, presidente del Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia, annuncia per venerdì 14 marzo, alle ore 17,30, presso la Libreria Colacchi, nell’ambito delle manifestazioni per il “Marzo in Rosa” promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune dell’Aquila, un pomeriggio di riflessione sul tema “L’eterno femminino, la donna ieri, oggi, domani”.

Gli interventi saranno a cura di Ersilia Lancia, assessore alle Pari Opportunità, che illustrerà il lavoro dell’Assessorato, Anna Maria Coletti Strangi, già docente di Lingua Latina dell’Università degli Studi dell’Aquila, che farà un excursus sulla donna romana vista sotto molte sfaccettature con un viaggio attraverso testi, immagini da manufatti, encausti, affreschi e Simonetta De Felicis, storica dell’arte, già direttore degli Istituti Italiani di Cultura di Tel Aviv, Il Cairo e Seoul che traccerà alcune linee del mondo femminile dal medioevo a oggi. A moderare sarà la giornalista Roberta Gargano.

“Invitiamo tutti a partecipare!”, conclude la nota.