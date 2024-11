ROTARY CLUB L’AQUILA, IMPEGNO SU DUE FRONTI PER AIUTARE I BIMBI PIU’ POVERI DEL MADAGASCAR

L’AQUILA – Il Rotary Club L’Aquila per i bambini del Madagascar.

Il club cittadino – si legge in un comunicato – si è impegnato su due fronti diversi per dare un supporto alla comunità delle Piccole Suore Missionarie della Carità di Don Orione che operano in Madagascar in una zona vicino ad Antanarivo.

In questa comunità i bambini trovano accoglienza presso le suore ma hanno bisogno veramente di tutto.

Il 24 settembre scorso (mese dell’alfabetizzazione) nel corso di una conviviale di club sono stati raccolti dei fondi come donazione volontaria. Il ricavato è stato subito inviato alla Suore tramite bonifico internazionale. Questa mattina invece sono stati donati alla stessa comunità di bambini 30 zaini per la scuola con all’interno tanto materiale didattico, grazie alla generosità della Maccarone libri.

“Posso solo immaginare gli splendidi sorrisi dei bimbi quando li riceveranno.”, afferma Nicoletta Proietti, presidente del Rotary club L’Aquila.

“Come Presidente del Club – prosegue Proietti – mi permetto di elogiare l’operato e la dinamicità di Bianca Mocioi coadiuvata dal dottor Mauro Daniele. Bianca è un’infermiera che mette a disposizione le sue giornate e la sua professionalità in favore dei bimbi del Madagascar recandosi per lungo tempo presso di loro, si adopera come fautrice di diverse iniziative: dalla raccolta fondi per edificare un locale biblioteca con annessa sala lettura, alla ricerca di personale sanitario disponibile ad andare a prestare servizio in Madagascar, al reperire qualsiasi bene di necessità per i piccoli ospiti della comunità”.

Infine, la presidente ringrazia tutti i soci del Rotary Club l’Aquila che hanno reso possibile la concretizzazione di questa iniziativa.