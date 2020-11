ROTARY CLUB L’AQUILA: INFETTIVOLOGO GRIMALDI NUOVO SOCIO

L’AQUILA – Prestigioso ingresso nel Rotary club L’Aquila. Il nuovo socio, presentato ufficialmente da Ettore Martini, già primario del reparto di urologia, è il dottore Alessandro Grimaldi, direttore dell’unità operativa complessa di Malattie infettive dell’ospedale dell’Aquila.

La presidentessa del club, Marisa D’Andrea ha comunicato formalmente a Grimaldi l’accettazione “unanime ed entusiasta da parte dei soci rotariani della sua candidatura.

La cerimonia di consegna del sigillo rotariano (per ora virtuale) avverrà appena la situazione sanitaria lo consentirà. “Il dottor Grimaldi, professionista di altissimo profilo è impegnato in prima linea nella dura battaglia contro la pandemia da coronavirus. Un impegno continuo e una dedizione assoluta in perfetta sintonia con i principi rotariani”, spiega il Rotary in una nota.

