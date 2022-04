ROTATORIA CERMONE, SETTE (LEGA): “COMPLIMENTI ALL’ANAS PER CELERITA'”

L’AQUILA – “Esprimo le più sincere congratulazioni all’Anas e al suo capo compartimento l’ingegnere Antonio Marasco per la celerità nella realizzazione della rotatoria al Cermone”.

Così, in una nota la consigliera provinciale aquilana, con delega alla viabilità, Gabriella Sette (Lega) che prosegue: “quest’opera, realizzata tra la tra ss80 e ss260, è stata pensata per ridurre gli incidenti su un tratto di strada importantissimo nella viabilità. Valorizzare le infrastrutture è fondamentale non solo per una maggiore sicurezza alla guida e anche per promuovere al meglio un intero territorio assieme alle sue caratteristiche e peculiarità”.