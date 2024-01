ROTELLINI: “SALVI I CONTRATTI DEI LAVORATORI DEL COMPARTO PULIZIE DEL COMUNE DELL’AQUILA”

L’AQUILA – Sono salvi i contratti dei lavoratori e delle lavoratrici del comparto pulizie del Comune dell’Aquila. Nella gara di appalto del servizio di pulizia, igiene e sanificazione ambientale degli immobili comunali, che si concluderà il 19 gennaio, dopo numerose interlocuzioni con gli uffici comunali, sono state risolte alcune criticità legate ai contratti. Lo rende noto il consigliere comunale Lorenzo Rotellini.

“Nella gara indetta era stato previsto un livello retributivo inferiore di oltre il 20% di quello attuale (circa 3000€ in meno all’anno). Tutto ciò è stato scongiurato grazie alla collaborazione con Andrea Frasca, Segretario della FILCAMS CGIL, che ringrazio. Continuerà, quindi, ad essere applicato il contratto collettivo nazionale già in essere, chiunque dovesse essere l’aggiudicatario della gara. In tempi così complicati, con i rincari in ogni ambito, non possiamo permetterci di giocare con la vita delle lavoratrici e dei lavoratori”.