PROTEZIONE GRANDI ALBERATURE NEL TERRITORIO: NASCE IL CONALPA L’AQUILA

L’AQUILA – Si potenzia la rete di valorizzazione e protezione delle grandi alberature del territorio della provincia aquilana. Nasce la delegazione del Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio (CONALPA) di L’Aquila, che sarà un punto di riferimento anche per i territori provimciali di Sulmona e Avezzano. L’organizzazione no-profit CONALPA è una realtà attiva a livello nazionale per promuovere la cultura degli alberi e del paesaggio come valori identitari e caratterizzanti di ogni territorio.

Per tale motivo è importante la tutela amministrativa delle alberature, non solo a fini puramente naturalistici, ma anche affinché ogni territorio mantenga la propria identità e il proprio valore storico-economico intrinsecamente legato alla presenza del verde urbano. È stata nominata presidente della delegazione aquilana Katia Romano, da sempre legata alla sua città e da sempre è impegnata per la tutela della qualità di vita dei suoi concittadini. A sostenere l’attività della Presidente Romano sarà il vicepresidente Paolo Fasciani, dottore di ricerca in Scienze Ambientali e membro del comitato scientifico regionale del Conalpa.

La segreteria è stata affidata a Daniela Santarelli per le sue spiccate capacità organizzative e di coordinamento. Il CONALPA L’AQUILA ringrazia tutte le persone del nostro territorio che da sempre sono attive e sensibili alle importanti tematiche relative alla valorizzazione del verde urbano.