ROTTURA CONDOTTA IDRICA TRA TRASACCO E AVEZZANO: AUTOBOTTI OPERATIVE, IN CORSO RIFORNIMENTO OSPEDALE

AVEZZANO – Il Consorzio Acquedottistico Marsicano, Cam SpA, informa che le squadre operative sono già al lavoro sul posto per il ripristino della condotta principale danneggiata nella mattinata di oggi in località montana tra Trasacco e Avezzano, a seguito di lavori privati in zona.

Il tavolo tecnico di emergenza del Cam si è immediatamente riunito – si legge in una nota -, disponendo l’attivazione del piano di emergenza idrica per assicurare la continuità del servizio e l’approvvigionamento delle aree più sensibili.

Le autobotti del CAM sono già attive e operative nei punti strategici individuati. In particolare:

• Presso l’Ospedale Civile di Avezzano è in corso il primo scarico di rifornimento idrico;

• Un’autobotte è già posizionata nel parcheggio “Vivenza” di Avezzano per il servizio alla cittadinanza;

• Un’ulteriore autobotte è operativa nei pressi del Comune di Luco dei Marsi;

• Ulteriori mezzi di supporto sono pronti ad intervenire nelle prossime ore per garantire la copertura del territorio, incluso il Comune di Collelongo.

Il CAM invita nuovamente tutti i cittadini dei Comuni interessati – Avezzano, Trasacco, Luco dei Marsi e Collelongo – a limitare i consumi idrici e a fare un uso responsabile dell’acqua fino al completo ripristino della condotta.

Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati nel corso delle prossime ore.