REGIONALI: PICCININI, “INTERESSE ABRUZZESI NON INTERROMPERE BUON GOVERNO DI MARSILIO E CENTRODESTRA”

L’AQUILA – “Avverto un clima di grande entusiasmo, di grande unità sia all’interno di Fratelli d’Italia, che ha fatto una campagna elettorale straordinaria, e in tutta la coalizione. Noi siamo convinti del buon lavoro fatto, siamo convinti anche dell’importanza di confermare l’ottimo svolto dal presidente Marco Marsilio, negli ultimi cinque anni.

Questo l’appello finale dell’avvocato Alessandro Piccinini, ex assessore comunale dell’Aquila ed ex presidente della Gran Sasso acqua, candidato nel collegio provinciale dell’Aquila per Fratelli d’Italia, alle elezioni delle 10 marzo.

“E fondamentale confermare il governo Marsilio – sottolinea il candidato -, ed è fondamentale riportare un aquilano all’interno del consiglio regionale nelle liste di Fratelli d’Italia. E’ di capitale importanza portare a termine i progetti iniziati, utilizzare i fondi del Patto di Coesione territoriale, per raggiungere risultati importanti. Non può essere interrotta l’operazione che sta portando fuori dall’isolamento l’Abruzzo”.

Conclude Piccinini: “io ho una mission nel cuore, che è quella delle aree interne, se eletto tutti i miei sforzi saranno concentrati per cercare di aumentare i servizi per zone marginali, con presidi sanitari, interconnessioni provinciali più veloci. tanto per cominciare.