RSA DI MONTEREALE: CGIL, “SENZA ATTREZZATURE ESSENZIALI, DIMENTICATA DALLE ISTITUZIONI”

L’AQUILA – La Fp Cgil torna a segnalare la carenza di ausili essenziali per l’attività di assistenza (armadi, carrelli ospedalieri, imbracature per sollevatori, carrozzina a rotelle…) presso la Rsa di Montereale, in provincia dell’Aquila.

Nella nota “si evidenzia come le tipologie dei pazienti ospiti della RSA, non autosufficienti e con gravi compromissioni fisiche e psichiche, presuppone l’utilizzo di tutti gli ausili necessari per la ‘mobilizzazione dei pazienti’ per evitare gravi infortuni dei lavoratori e garantire la sicurezza dei pazienti. Purtroppo tutte le richieste formulate non sono state riscontrate dalle strutture interessate competenti in materia della ASL 1 ( Direttore sanitario, Direttore DSB Area L’Aquila, Responsabile U.OC Acquisizione Beni e Servizi)”.

La Fp Cgil “si è vista, pertanto, costretta a fare segnalazione alla Regione Abruzzo, Ufficio Ispettivo l’inerzia della ASL 1 chiedendo che, al più presto, si risolva il problema delle forniture degli ausili essenziali al fine di poter assicurare la migliore dovuta assistenza agli anziani ospiti della RSA e garantire agli operatori sanitari che lavorano nella struttura le dovute tutele per lavorare in sicurezza. E’ una questione che va oltre la giusta tutela dei lavoratori e dei professionisti che lavorano con abnegazione nella struttura e che investe il diritto degli ospiti della RSA ad avere la massima assistenza nel modo migliore possibile, gli ausili sono necessari a questo, sono un simbolo del Diritto alla dignità, all’integrità fisica e mentale, alla libertà e alla sicurezza di chi è ricoverato”.