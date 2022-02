RSA, FAMILIARI OSPITI VERSO SCIOPERO DELLE RETTE: “CON FESTA DEL PAPA’ RIAPRIRE VISITE”

ROMA – “Sciopero delle rette” e sospensione dei pagamenti automatici – Rid – con lo stop già al saldo di aprile per le Rsa che non hanno ripristinato le visite ai parenti.

È la mobilitazione forte lanciata dal Comitato Orsan (Open Rsa now).

“Chiediamo”, spiega Dario Francolino, presidente Orsan all’Adnkronos Salute, “a tutti i familiari degli ospiti delle Rsa, Rsd e tutte le comunità, oggi blindate, di sganciare a tempo indeterminato i nostri Rid e non pagare la retta di aprile. E se necessario anche quella di maggio e giugno fino a quando le Rsa capiranno che i nostri cari sono loro clienti e non detenuti in attesa di giudizio, che peraltro non arriva mai”.

“È arrivato il momento – dice Francolino – di unire di nuovo le nostre forze e lavorare come fossimo una persona sola. Tutti. Dobbiamo contarci e come piccoli pezzi di Lego costruire il percorso di riapertura richiamando alle loro responsabilità i vertici delle Rsa italiane, i direttori generali e quelli sanitari. Vogliamo incontrarli e lavorare per vere riaperture”.

L’appello allo “sciopero della retta” viaggia sul web, in particolare sul gruppo del Comitato Orsan.

“Il momento lo aspettiamo da 2 anni, il coraggio vero forse ci è sempre mancato ma ora dobbiamo fare un’azione imponente, massiccia, unica e coraggiosa e fornire qui su questa pagina la prova di averlo fatto”.