RSU SCUOLA 2025: CISL PRIMO SINDACATO IN ABRUZZO

PESCARA – La Cisl Scuola si conferma il sindacato più rappresentativo in Abruzzo.

Questo l’esito dello spoglio delle elezioni Rsu 2025: circa 30mila docenti, Ata ed educatori sono stati chiamati a rieleggere i rappresentanti nelle 183 istituzioni scolastiche della regione. Altissima la partecipazione, superiore al 75% degli aventi diritto, “a dimostrazione del forte radicamento delle organizzazioni sindacali nel mondo della scuola”.

Ne dà notizia la stessa Cisl Scuola.

Il sindacato, in particolare, ha ottenuto il 31,73% delle preferenze, pari a 6.642 voti, seguito da Flc Cgil (18,34%, 3.839), Snals (16,87%, 3.532), Uil Scuola (11,8%, 2.471), Anief (11,25%, 2.354), Gilda (8,85%, 1.852) e altri (1,16%, 243). Anche nelle scuole della provincia di Pescara, con 2.152 voti, la Cisl scuola è il sindacato più rappresentativo.

Un risultato che “rappresenta il riconoscimento del lavoro svolto negli anni. La nostra azione sindacale – dice il responsabile Cisl Scuola per la provincia di Pescara, Luca Puglielli – si è sempre contraddistinta per passione, dedizione e professionalità. Abbiamo scelto di porre al centro i veri problemi della scuola, puntando sul confronto e la contrattazione come strumenti privilegiati della rappresentanza”.