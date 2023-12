RUBA ABITI DI MARCA IN UN NEGOZIO DI PESCARA E POI LI INDOSSA: SCOPERTO E DENUNCIATO UN 35ENNE

PESCARA – Nei giorni scorsi, la Sala Operativa della Questura di Pescara ha inviato una pattuglia in un negozio di abbigliamento del centro cittadino dove erano stati asportati alcuni capi di vestiario di marca.

Gli operatori di polizia che avevano effettuato il sopralluogo hanno notato, il giorno seguente, un giovane che indossava capi di abbagliamento nuovi e della medesima marca di quelli asportati dal negozio. Pertanto gli agenti hanno chiesto all’uomo la provenienza di tali indumenti.

Il35ennehan fornito giustificazioni contraddittorie e vaghe che spingevano gli operatori ad effettuare ulteriori approfondimenti. In tal modo è stato possibile associare la persona controllata poco prima con il furto dei giorni addietro. Per questo motivo l’uomo, già noto alle forze di polizia per precedenti specifici in materia di reati contro il patrimonio, è stato condotto in Questura per l’identificazione in quanto privo di documenti e, all’esito degli accertamenti, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.