RUBA IN UN BAR DEL CENTRO DI PESCARA: SQUADRA VOLANTE LO BLOCCA E LO DENUNCIA

PESCARA – Un uomo di 35 anni, nella mattinata di ieri è stato notato dagli agenti della Squadra Volante mentre transitava nel quartiere Rancitelli a Pescara, lo stesso, dopo essere stato identificato, è stato condotto in Questura per accertamenti. Durante lo svolgimento delle attività di polizia giudiziaria, una pattuglia è stata inviata dalla Sala Operativa in centro città a seguito del furto consumato in un noto bar del centro.

Durante il sopralluogo, si è capito che l’autore del furto si era introdotto all’interno del locale forzando una porta secondaria e dopo aver rovistato nei vari ambienti, asportava il denaro custodito nel registratore di cassa. Durante il sopralluogo, agli agenti, visionate le immagini del sistema di videosorveglianza, sono bastati pochi fotogrammi per riconoscere la persona che si era introdotta nel locale. Gli agenti hanno infatti subito riconosciuto la persona immortalata nei video, corrispondente al 35enne che era stato rintracciato poco prima, già noto per essere stato protagonista di una serie di precedenti analoghi ai danni di svariati esercizi commerciali. L’uomo è stato pertanto deferito all’autorità giudiziaria per furto aggravato.