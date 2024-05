RUBA IN UN NEGOZIO A PESCARA: INDIVIDUATO DALLE TELECAMERE GRAZIE A UN TATUAGGIO E DENUNCIATO

PESCARA – Nella tarda serata di ieri un uomo si è reso responsabile del furto presso un locale del centro cittadino pescarese, approfittando dell’orario di chiusura dell’attività. L’artefice del fatto, travisato, è stato però immortalato dalle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso la scena. E proprio le immagini, e in particolare quella di un tatuaggio, ha permesso agli agenti delle Volanti di identificarlo.

L’episodio risale alle 23:30 circa di ieri, quando l’uomo, attraverso un foro praticato sulla copertura esterna del locale, si introduceva nell’attività dove ha asportato il fondo cassa. In mattinata, gli agenti hanno effettuato il sopralluogo e svolto tutti gli accertamenti finalizzati a valutare ogni particolare o dettaglio utile. Un valido spunto è arrivato proprio dal sistema di videosorveglianza installato nel locale che è risultato estremamente efficace. Attraverso le immagini, infatti, il 36enne è stato riconosciuto dagli agenti: in particolare l’uomo, anche se con il volto coperto, ha mostrato un tatuaggio che ha permesso agli agenti di riconoscerlo. In base all’evidenza riscontrata, gli agenti hanno rintracciato l’uomo che è stato deferito all’A.G. per furto aggravato.