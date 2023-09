RUBA IN UN SUPERMERCATO DI PESCARA: DENUNCIATO UN UOMO DALLA SQUADRA VOLANTE

PESCARA – Un uomo, con diversi precedenti, è stato denunciato a piede libero per furto di merce di vario tipo in un esercizio commerciale. Alle ore 2:40, del 31 agosto 2023, durante il normale servizio di controllo del territorio, l’equipaggio di una volante ha notato una vettura con a bordo due persone, che, a velocità sostenuta, si immetteva sulla via Tiburtina Pescara.

Il conducente del mezzo, alla vista della pattuglia, ha accelerato ulteriormente tentando di dileguarsi. Gli operatori di polizia hanno quindi proceduto a fermare il veicolo. Durante l’identificazione della coppia, gli agenti hanno notato il conducente occultare qualcosa sotto il sedile. In tale punto, gli operanti hanno trovato delle forbici, il controllo è stato a pertanto esteso anche al bagagliaio, dove sono state trovate diverse confezioni di generi alimentari e prodotti per la pulizia.

Gli accertamenti hanno verificato che la merce era stata trafugata poco prima dal magazzino di un supermercato posto nei pressi del luogo del controllo. Il successivo sopralluogo ha permesso di verificare che la rete di recinzione dell’attività commerciale era stata divelta e le confezioni di merce rinvenute erano state asportate dall’interno di un piccolo magazzino. Quanto recuperato è stato riconsegnato alla direzione del supermercato ed il 36enne è stato denunciato per furto aggravato e porto di oggetti atti ad offendere.

Nel pomeriggio di mercoledì, inoltre, i controlli delle Volanti si sono estesi nella zona limitrofa a Pizza S. Caterina. L’attenzione degli agenti, in particolare, è stata rivolta ad un gruppo di persone che sostava nei pressi del citato parco. I poliziotti hanno proceduto al loro controllo, anche con l’ausilio dell’unità cinofila. Tale attività permetteva di rinvenire, all’interno del borsello di uno dei ragazzi controllati, un sacchetto di plastica trasparente con quasi 5 grammi di hashish. Tutti sono stati identificati ed il giovane segnalato alla Prefettura. Nell’ambito del medesimo controllo veniva rinvenuta altra sostanza stupefacente occultata tra le siepi di un parchetto.