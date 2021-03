RUBA QUATTRO BARATTOLI DI NUTELLA IN SUPERMERCATO, 20ENNE IN MANETTE A PESCARA

PESCARA – Due giorni fa, gli agenti della squadra volante di Pescara, hanno denunciato M.F. di 20 anni, residente a Spoltore e con diversi precedenti per aver rubato quattro barattoli di Nutella da 600 grammi, in un supermercato di via Bologna.

Il giovane è stato fermato mentre camminava con uno strano ringonfiamento sotto il giubbotto, sul marciapiede di Corso Vittorio Emanuele, all’angolo con via Chieti. Quando i poliziotti gli hanno chiesto di aprire la giacca, si sono accorti che nascondeva quattro barattoli di Nutella da 600 grammi infilati nelle tasche interne. Ha subito confessato di averli rubati, pochi minuti prima e, per lui, è scattata la denuncia in stato di libertà per furto aggravato.

La crema spalmabile è stata riconsegnata al direttore del supermercato.

