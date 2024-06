RUBA UN BORSELLO A VASTO: POLIZIA BLOCCA STRANIERO IRREGOLARE E IL QUESTORE LO ESPELLE

VASTO – La notte scorsa in Vasto (Chieti), la Volante della Polizia di Stato in servizio presso il locale Commissariato P.S. è stata allertata, da un imprenditore vastese, per il furto di un borsello lasciato nell’abitacolo di un veicolo parcheggiato sulla pubblica via.

Gli operatori intervenuti prontamente, hanno rintracciato nelle vie adiacenti ed in pochi istanti il presunto autore del furto grazie alla descrizione dettagliata del soggetto ed al pronto reperimento di immagini di un sistema di video-sorveglianza ivi presente, trovandolo in possesso di parte della refurtiva poi riconsegnata al legittimo proprietario.

L’uomo, di nazionalità straniera, è irregolare sul territorio nazionale. Al cittadino extracomunitario – denunciato in stato di libertà alla A.G. c/o la Procura della Repubblica di Vasto per furto aggravato – è stato, altresì, notificato il Decreto di Espulsione del Prefetto della Provincia di Chieti e l’Ordine di lasciare il territorio dello stato entro sette giorni del Questore di Chieti.