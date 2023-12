RUBA IL REGISTRATORE DI CASSA IN UN NEGOZIO DI ALBA ADRIATICA: STRANIERO ARRESTATO DAI CARABINIERI

TERAMO – In risposta ai furti perpetrati in provincia i Carabinieri del Comando provinciale di Teramo hanno attivato un piano straordinario di controllo del territorio mettendo in campo un reticolato di servizi di pattugliamento e perlustrazione con l’impiego anche di autovetture “civetta” e personale in borghese. Insomma, una pronta ed efficace risposta istituzionale ed operativa ad “un’ondata anomala” di furti in abitazione ed esercizi commerciali, frutto probabilmente di una batteria di malfattori.

Nella scorsa notte, grazie al dispositivo messo in campo, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Alba Adriatica (con autovettura civetta) hanno intercettato per le vie cittadine di Tortoreto un’autovettura con a bordo tre individui che, poco prima, avevano tentato di perpetrare un furto in un condominio. I tre, inseguiti dai militari operanti e con l’ausilio dell’autoradio dell’Aliquota Radiomobile (gazzella di pronto intervento), sono riusciti tuttavia a guadagnare la fuga facendo perdere le loro tracce dopo alcune manovre spericolate. Gli stessi sono ricercati e grazie ad attività tecniche saranno identificati e denunciati alla competente Autorità giudiziaria.

Sempre lungo la fascia costiera, i Carabinieri del pronto intervento della Compagnia di Alba Adriatica nel corso della precedente nottata hanno arrestato, in flagranza del reato di furto, un pregiudicato 29enne extracomunitario. Il giovane si era introdotto all’interno di un esercizio commerciale di Martinsicuro (Teramo) impossessandosi del registratore di cassa e di merce varia. L’uomo è stato bloccato dai militari intervenuti sul posto. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita all’avente diritto.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Alba Adriatica, in attesa del processo con rito direttissimo conclusosi nella mattinata di ieri con la misura di sicurezza dell’obbligo della firma ovvero di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria del suo luogo di residenza.