RUBA UNA LAVAGNA INTERATTIVA IN UNA SCUOLA DI ALBA ADRIATICA E FINISCE IN MANETTE

TERAMO – I Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo in aggiunta ai consueti servizi di controllo del territorio hanno eseguito mirate attività tendenti al contrasto dei reati di tipo predatorio, al controllo di esercizi pubblici e all’identificazione di persone sospette. Nel corso delle attività sono stati controllati 95 soggetti e 46 mezzi, ispezionati 8 locali pubblici e controllati 7 soggetti posti a misure restrittive diverse dal carcere.

– A Rocca Santa Maria i Carabinieri della Stazione di Valle Castellana hanno denunciato un uomo in quanto trovato alla guida di una autovettura nonostante colpito da provvedimento di revoca della patente di guida emesso dalla Prefettura di Teramo in data 24/01/2012 e gia’ in precedenza sanzionato per analoga irregolarità, il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

– A Teramo, i militari della Stazione di S. Nicolo’ a Tordino deferivano in s.l. per il reato di evasione un uomo. Lo stesso sottoposto alla detenzione domiciliare non veniva reperito in casa all’atto del controllo. A seguito di ricerche veniva rintracciato e ricondotto nel luogo di detenzione domiciliare.

– A Martinsicuro i Carabinieri del locale comando di Stazione hanno denunciato un uomo per evasione. Il soggetto, in atto detenuto agli arresti domiciliari con “braccialetto elettronico” presso il suo domicilio, in piena notte ha lasciato la casa senza autorizzazione facendo attivare il dispositivo di monitoraggio. A seguito delle ricerche dei militari l’uomo è stato ritrovato e condotto presso il luogo di detenzione domiciliare.

– A Teramo, i Carabinieri del comando Stazione di Alba Adriatica hanno dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Teramo, a carico di un individuo, ritenuto presunto responsabile del reato di furto aggravato. Provvedimento restrittivo scaturisce da attività investigativa condotta dal comando supportata da analisi immagini sistemi videosorveglianza pubblico e privato, il cui esito è statocondiviso dal G.I.P., in ordine al furto di una lavagna interattiva multimediale perpetrato in data 19.02.2025 presso la scuola primaria di Alba Adriatica. L’uomo espletate le formalità di rito è stato rinchiuso nel carcere di Teramo.

– Ad Atri i Carabinieri della locale Stazione hanno segnalato in stato di libertà per truffa due persone. I due mediante artifizi e raggiri (invio di SMS) sono riusciti a farsi dare le credenziali di accesso di un conto corrente intestato ad un venticinquenne del luogo, effettuando un bonifico di 5.767,80 su di un conto corrente a loro riconducibile.

– A Notaresco i Carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto su disposizione dell’A.G. di Pescara un uomo attualmente sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali in seguito a condanna per i reati di lesioni e guida in stato di ebbrezza. Il provvedimento è conseguente alle reiterate violazioni delle prescrizioni imposte all’arrestato accertate da reparto operante e comunicate competente A.G. Arrestato, dopo formalità rito è stato associato presso il carcere di Teramo.

– A Isola del Gran Sasso d’Italia, i militari della locale stazione, hanno denunciato una donna per danneggiamento. La stessa nel mese di maggio avrebbe danneggiato l’autovettura dell’ex marito mentre si trovava parcheggiata nell’area di sosta dell’uscita A24 Colledara. All’identificazione della donna si è giunti tramite la visione delle immagini di video sorveglianza pubbliche e private presenti nella zona.

– A Bisenti i militari della locale stazione hanno arrestato, su ordine dell’A.G. di Teramo, un uomo perché condannato alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione per furti aggravati commessi in Bisenti. L’arrestato espletate le formalità di rito è stato associato presso la casa circondariale di Teramo.