RUBA UN’AUTO AD AVEZZANO, 42ENNE FERMATO GRAZIE A IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

AVEZZANO- Ruba un’auto ma, grazie alle telecamere di videosorveglianza, viene fermato dalla Polizia Locale.

Dopo il furto commesso da un marocchino di 42 anni venerdì sera, ad Avezzano, la Polizia Locale della Marsica diretta dal comandante Luca Montanari si è immediatamente messa sulle tracce del mezzo cercando di intercettarlo tramite il sistema di videosorveglianza e le innovative telecamere a lettura targa, capaci di segnalare in tempo reale il passaggio dei veicoli rubati.

Proprio oggi il transito di quel veicolo è stato registrato sotto una di quelle telecamere, per cui l’allarme è scattato immediato a tutte le pattuglie, che si sono concentrate insieme nel luogo indicato. Il caso ha voluto che anche un conoscente del proprietario incrociasse nel frattempo il veicolo, dando l’allarme alla centrale radio operativa della Polizia Locale.

L’auto è stata seguita da remoto durante tutti i suoi spostamenti dall’operatore del centro videosorveglianza della Polizia Locale, il quale è rimasto in costante contatto radio con gli agenti in servizio esterno per condurli fino all’obiettivo.

Il conducente ha lasciato quindi il veicolo rubato in un parcheggio in zona Pineta e si è allontanato prima dell’arrivo delle pattuglie.

È così che il personale diretto dal capitano Antonio Febo, responsabile della sala regìa del sistema di videosorveglianza, ha deciso di appostarsi nelle vicinanze nella speranza che il conducente tornasse sui suoi passi.

Dopo una lunga attesa è così in effetti avvenuto, e una volta salito in auto il soggetto, poi identificato per S.A. cittadino di quarantadue anni originario del Marocco, è stato fermato dagli agenti e portato al comando della Polizia Locale per gli accertamenti di rito, dai quali è anche scaturito che era già gravato dalla misura cautelare dell’obbligo di firma per avere commesso altri specifici reati.

Gli agenti lo hanno denunciato a piede libero poiché lo stato di flagranza era terminato, impedendo così l’applicazione della misura dell’arresto immediato.

L’auto è stata restituita dalla Polizia Locale al suo legittimo proprietario insieme a una parte dell’altra refurtiva lasciata nel portabagagli dell’auto e non ancora ricettata.