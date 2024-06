RUBANO COSMETICI IN UN SUPERMERCATO DI AVEZZANO: DENUNCIATE DUE NOMADI DALLA POLIZIA

AVEZZANO – Personale della squadra Volante del Commissariato di P.S. di Avezzano (L’Aquila) è intervenuto in un centro commerciale cittadino su richiesta del personale di vigilanza addetto al servizio antitaccheggio, in quanto avevano fermato due ragazze che avevano oltrepassato le barriere delle casse, occultando all’interno dei propri zaini un ingente quantitativo di merce.

Gli Agenti hanno provveduto a verificare e riconsegnare la merce, prevalentemente prodotti cosmetici per un valore di circa 1.800 euro, e hanno portato le due donne in Commissariato. A seguito degli accertamenti esperiti ed alla sottoposizione a rilievi foto-segnaletici, si è risalito alle esatte generalità, dalle quali è emerso che le stesse hanno numerosi pregiudizi di Polizia per aver commesso analoghi furti in numerose città italiane.

Per cui dopo le opportune valutazioni con l’Autorità Giudiziaria, circa l’applicazione di eventuali aggravanti o attenuanti, le ragazze sono state denunciate in stato di libertà per il reato di furto in concorso.