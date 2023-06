RUBANO SUV A VASTO E PROVOCANO INCIDENTE SULLA A14: FERITI MAMMA E FIGLIO

VASTO – Attimi di paura in serata sulla A14 dove una Range Rover, rubata a Vasto (Chieti) poco prima, si è andata a schiantare contro altre due auto in coda, a causa di un altro incidente, al km 447, all’altezza di contrada Buonanotte.

I malviventi, subito dopo hanno scavalcato il guardrail e si sono dati alla fuga tra le campagne. Al momento non è ancora chiaro quante persone ci fossero all’interno del mezzo.

Il bilancio è di tre feriti, fra i quali una donna e il figlioletto di 8 anni. Le loro condizioni non sono gravi.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polstrada, dei vigili del fuoco e del 118, che hanno trasportato mamma e figlio in ospedale, mentre un’altra persona è stata medicata sul posto.

Secondo quanto emerso, i ladri, messo a segno il furto nel pomeriggio, sarebbero fuggiti in autostrada a bordo del suv in direzione Taranto, fino a quando hanno provocato il tamponamento avvenuto probabilmente anche a causa di un precedente episodio: un tir in panne, infatti, aveva iniziato a sviluppare fumo lungo la carreggiata per un principio di incendio.

Subito sono scattate le ricerche dei malviventi.

