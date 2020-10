CHIETI,RITROVATO PULMINO PER DISABILI RUBATO NELLA NOTTE: FERRARA, “TORNERA’ OPERATIVO DA LUNEDI'”

CHIETI – Nella notte tra venerdì e sabato è stato trafugato dall’autoparco del Comune un pulmino utilizzato dalla società Chieti Solidale per il trasporto giornaliero di pazienti disabili, in ottemperanza al Progetto Mobilità Garantita. Il mezzo è stato rinvenuto stamane dalla Polizia di Stato parcheggiato in zona Pietragrossa.

“Non appena il mezzo è stato ritrovato abbiamo portato subito tutta la documentazione in Questura perché venisse dissequestrato – riferisce il sindaco Diego Ferrara – Grazie alla sollecitudine anche dell’assessora alla pubblica istruzione Teresa Giammarino e della presidente della società Chieti Solidale Sonia Spinozzi, ci siamo adoperati per accelerare i tempi del dissequestro, in modo che una volta sanificato a dovere il mezzo possa tornare operativo già da lunedì.

“Ci auguriamo che vengano individuati al più presto i responsabili di quello che è un gesto bruttissimo – aggiunge -, non solo nei confronti della pubblica proprietà, il pulmino è un bene comune, quanto verso la cittadinanza, soprattutto quella più svantaggiata e vulnerabile, che attraverso questo mezzo può vedere concretizzato il suo diritto a muoversi sul territorio”.

