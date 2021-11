RUGBY, ABRUZZESI VITTORIOSE NEL WEEKEND DI SERIE B. AL “FATTORI” L’AQUILA RUGBY LA SPUNTA SUL TERAMO

L’AQUILA – Prosegue il momento positivo delle abruzzesi in serie B.

Il Paganica Rugby espugna il campo della U.S. Roma con il punteggio finale di 22 a 16, mettendo a segno la terza vittoria consecutiva. Arriva anche la seconda vittoria consecutiva per l’Avezzano, la prima tra le mura amiche, battendo per 33 a 12 i siciliani del Catania Rugby. Turno di riposo per la serie C.

L’Aquila Rugby omaggia al meglio lo “Spallone Neroverde” con cui è scesa in campo, e allo stadio “Tommaso Fattori” vince di misura contro il Teramo.

Tutti i risultati, in attesa dell’omologazione del giudice sportivo:

Campionato nazionale serie B | Girone 4 | 4 Giornata

Avezzano Rugby – Catania Rugby 33-12

U.S. Roma Rugby – Pol. Paganica Rugby 16-22

Coppa Abruzzo Seniores | 3 Giornata

L’Aquila Rugby – Amatori Teramo Rugby 10-8

Riposa: Pescara Rugby

Campionato interregionale U19 | 4 Giornata | Fase territoriale

Pol. Paganica Rugby – FTGI Adriatica Rugby Club 25-31

Rugby Experience L’Aquila – Rugby Sulmona 1967/Pol. Abruzzo Rugby 91-0

Riposa: Avezzano Rugby

Campionato interregionale U17 | 4 Giornata | Fase territoriale

L’Aquila Rugby ASD – FTGI Adriatica Rugby Club 67-0

Rugby Experience L’Aquila – Pol. Abruzzo Rugby 55-0

Riposa: Avezzano Rugby