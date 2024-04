RUGBY ABRUZZO: EXPERIENCE U18 VINCE GIRONE, L’AQUILA ESPUGNA CATANIA, SERIE A AD UN PASSO

L’AQUILA – Il ventesimo turno nella seconda categoria nazionale vede il Paganica cedere al Livorno che mette l’acceleratore solo nel finale del match. La giornata sorride invece all’Isweb Avezzano, che si impone 36-21 sul campo di gioco del Villa Pamphili. Così come anche la Rugby L’Aquila batte nettamente l’Amatori Catania in terra siciliana: domenica prossima al Fattori i neroverdi potrebbero vincere matematicamente il girone.

La Rugby Experience nel campionato nazionale U18 espugna il campo di Parma e vince il girone 2 con un turno di anticipo. Nelle semifinali per il titolo italiano di categoria se la vedranno con Rovigo o Verona, con la Benetton che ha già vinto il girone 1. Un ottimo risultato per una società che quest’anno compie i suoi primi 10 anni di vita.

Nel girone promozione di Serie C è scesa in campo la Polisportiva Abruzzo, uscita sconfitta dal terreno di gioco del Lions Alto Lazio. Il turno di campionato ha fatto registrare due sconfitte anche per la Polisportiva L’Aquila e il Pescara nella U18 interregionale.

Da segnalare il bel torneo nazionale juniores femminile organizzato a Parma prima della sfida tra Italia e Scozia nel Women Six Nations, e le attività U14 e minirugby regionali.

Tutti i risultati della domenica, in attesa dell’omologazione da parte del giudice sportivo.

Serie A, girone 3 | XX giornata

Livorno Rugby – Polisportiva Paganica 15-3

Villa Pamphili – Isweb Avezzano 21-36

Serie B, girone 4 | XX giornata

Amatori Catania – Rugby L’Aquila 10-52

Campionato nazionale U18, girone 2 | XVII giornata

Rugby Parma – Rugby Experience 18-21

Serie C, girone promozione | VIII giornata

Nuovo Salario – Polisportiva Abruzzo 36-12

U18 interregionale | liv. 3 | X giornata

Isweb Avezzano – Polisportiva L’Aquila 38-12

Pescara Rugby – Lions Alto Lazio 13-22

Rugby femminile| Parma, 20 aprile (ore 11:30)

Teramo Rugby Femminile al torneo nazionale juniores

U16 interregionale | XII giornata

Union Viterbo – Polisportiva L’Aquila 32-24

Rugby Latina – Amatori Teramo 28-46

Nea Ostia – Polisportiva Abruzzo non comunicato