RUGBY ABRUZZO: PAGANICA FA IL BIS, OK LA RUGBY L’AQUILA ALLA PRIMA IN CASA. I RISULTATI DEL WEEKEND

L’AQUILA – Nella prima partita dello stadio “Angelo Trombetta”, l’Avezzano Rugby non riesce a centrare la prima vittoria stagionale, perdendo contro la Villa Pamphili Roma con il punteggio di 10-22.

Secondo successo consecutivo per la Polisportiva Paganica Rugby nella trasferta siciliana in casa del Messina Rugby, con il punteggio finale di 34 a 3.

Vince anche la Rugby L’Aquila in serie C, nell’esordio allo stadio Tommaso Fattori, battendo la FTGI Reathyrus per 37-10, mentre nel girone marchigiano esce sconfitta la Polisportiva Abruzzo alla sua prima apparizione stagionale, battuta dalla Macerata Rugby.

Nella Coppa Abruzzo Seniores, vittoria del Pescara ai danni de L’Aquila Rugby, che si consola con la vittoria della sua under 17; nei campionati giovanili vincono anche FTGI Adriatica Rugby Club, Avezzano Rugby e Paganica Rugby.

Tutti i risultati, in attesa dell’omologazione del giudice sportivo:

Campionato nazionale serie B | girone 4 | 2 giornata

Avezzano Rugby – Villa Pamphili Roma 10-22

Messina Rugby – Pol. Paganica Rugby 3-34

Campionato nazionale di serie C | Fase qualificazione | gironi 1 e 2 | 2 giornata

Rugby L’Aquila – FTGI Reathyrus 37-10

Pol. Abruzzo Rugby – Banca Macerata Rugby ASD 17-19

Coppa Abruzzo Seniores

Pescara Rugby – L’Aquila Rugby ASD 30 – 10

Riposa: Teramo Rugby

Campionato interregionale U19 | 3 giornata | Fase territoriale

Pol. Abruzzo Rugby – Paganica Rugby 12-26

FTGI Adriatica Rugby Club – Avezzano Rugby 5 -12

Riposa: Rugby Experience L’Aquila

Campionato interregionale U17 | 3 giornata | Fase territoriale

Pol. Abruzzo Rugby – L’Aquila Rugby 0 – 122

FTGI Adriatica Rugby Club – Avezzano Rugby 45-7

Riposa: Rugby Experience L’Aquila