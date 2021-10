RUGBY ABRUZZO: PRIMI PUNTI PER L’AVEZZANO, LA RUGBY L’AQUILA PASSA A FASE SUCCESSIVA

L’AQUILA – Sul campo della Partenope Napoli, l’Avezzano Rugby trova i suoi primi punti in classifica, battendo la compagine campana con un netto 43 a 8.

Turno di riposo per il Paganica. In serie C, la Rugby L’Aquila supera la fase di qualificazione battendo in trasferta il Santa Marinella Rugby, mentre perde ancora la Polisportiva Abruzzo Rugby, sconfitta sul campo dell’Unione Rugby Sn Benedetto per 47 a 12. Fermi i campionati giovanili under 17 e under 19, che ripartiranno la prossima settimana.

Tutti i risultati, in attesa dell’omologazione del giudice sportivo.

Campionato nazionale serie B | girone 4 | 3 giornata | 31 ottobre Partenope Rugby – Avezzano Rugby 8-43 Riposa: Pol. Paganica Rugby

Campionato nazionale di serie C | Fase qualificazione | gironi 1 e 2 | 3 giornata | 31 ottobre Santa Marinella Rugby – Rugby L’Aquila 10-31 ASD Unione Rugby San Benedetto – Polisportiva Abruzzo Rugby 47-12 Coppa Abruzzo Seniores | 31 ottobre Pescara Rugby – Amatori Teramo Rugby 30-21 Riposa: L’Aquila Rugby ASD