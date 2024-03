RUGBY ABRUZZO: SERIE A, COLPACCIO DELL’ISWEB AVEZZANO, UN PUNTO PER IL PAGANICA

L’AQUILA – Dopo la scorpacciata del Guinness Sei Nazioni, occhi puntati oggi sui campionati domestici, nazionali, interregionali e giovanili. In Serie A vittoria importante dell’Isweb Avezzano che batte nel match di alta classifica la Capitolina. Pallotta e compagni allungano così proprio sui capitolini, fortificando il quarto posto in classifica. Nello stesso girone niente da fare per il Paganica nello scontro diretto allo “Iovenitti” con Napoli Afragola. I rossoneri chiudono il primo tempo in vantaggio ma alla fine conquistano solo un punto, allontanando tuttavia l’ultima posizione ancora occupata dalla Primavera.

Continua la marcia della Rugby L’Aquila, che nel girone 4 di Serie B vince nettamente al Fattori contro la quarta del girone, i Lions Alto Lazio, e in virtù della sconfitta a Messina dei diretti avversari del Frascati ipotecano la vittoria del campionato, ancora da conquistare matematicamente.

Nell’anticipo di ieri ha continuato a vincere con bonus la Rugby Experience nel girone 2 del campionato nazionale U18. Anche in questo caso gli aquilani sono sempre più soli in testa al girone.

Escono vincitori anche la Polisportiva L’Aquila e l’Isweb Avezzano nel campionato interregionale U18, entrambe in casa, rispettivamente contro Arieti Rieti e Fiamme Oro.

Da segnalare, tra ieri e oggi, le partecipate attività regionali della U14, a Paganica e Pescara, e del minirugby, in scena all’Incoronata di Sulmona.

Tutti i risultati, in attesa dell’omologazione da parte del giudice sportivo.

Serie A, girone 3 | XVII giornata

Polisportiva Paganica – Napoli Afragola 22-28

Isweb Avezzano – UR Capitolina 31-27

Serie B, girone 4 | XVII giornata

Rugby L’Aquila – Lions Alto Lazio 28-3

U18 interregionale | liv. 2 | VI giornata

Rugby Experience – Partenope Rugby 52-17

U18 interregionale | liv. 3 | VII giornata

Polisportiva L’Aquila – Arieti Rieti 52-0

Isweb Avezzano – Fiamme Oro 2 20-14

Rugby Roma – Pescara Rugby non comunicato

U16 élite | XII giornata

Isweb Avezzano – Fiamme Oro 3-31

Appia Arnold – Rugby Experience 26-24

U16 interregionale | X giornata

Amatori Teramo – Rugby Roma 55-7

Fiamme Oro 2 – Polisportiva Abruzzo non disp.

U14 regionale, II fase |IV giornata | sabato 2 marzo, dalle ore 15:30

Paganica: Polisportiva Paganica, Rugby Experience (2 squadre), Polisportiva Abruzzo

Pescara: Pescara Rugby, Isweb Avezzano, Polisportiva L’Aquila

U12, U10, U8, U6 regionale |II fase, VII giornata | Sulmona, domenica 17 marzo h. 10:30

Rugby Sulmona, Polisportiva Abruzzo, Polisportiva L’Aquila, Pescara Rugby, Amatori Teramo