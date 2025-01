RUGBY ABRUZZO: SERIE A, VINCE L’AQUILA, PAREGGIA IL PAGANICA, SCONFITTA IN CASA PER L’AVEZZANO

L’AQUILA – Ritorna in grande spolvero il rugby per le compagini abruzzesi in quasi tutte le categorie. Nell’anticipo del sabato l’Isweb Avezzano perde al “Trombetta” 13-40 contro il Verona Rugby e saluta con una sconfitta il girone di andata di Serie A (girone 1).

Diverse le sorti di Rugby L’Aquila e Paganica nel girone 4. I neroverdi si impongono al Fattori sul Napoli Afragola, i rossoneri strappano a Roma un pareggio in casa della Primavera.

Finisce il girone di andata anche in U18 élite, con un risultato importante di Rugby Experience. I biancorossi aquilani vincono in casa della capolista Rugby Parma e terminano il giro di boa in testa al girone 2.

Oggi al via anche le fasi promozione e interregionale di Serie C. Nella prima giornata della fase promozione è subito derby abruzzese, con la Polisportiva Abruzzo che batte la Rugby L’Aquila. Nel girone interregionale il Sulmona soccombe al Montevirginio.

In U18 interregionale vincono Isweb Avezzano e Pol. L’Aquila Rugby, rispettivamente con Napoli Afragola e Pescara. Perde invece Rugby Experience a Frascati. Sempre nella cittadina romana va in scena la stessa sfida in U16 élite, ma in questo caso a vincere sono gli aquilani.

Infine, in U16 interregionale si registrano due sconfitte per Isweb Avezzano e Rugby Experience 2.

Tutti i risultati, in attesa dell’omologazione da parte del giudice sportivo.

Serie A, gruppo 1 | Girone 1 | IX giornata

Isweb Avezzano – Verona Rugby 15-40

Serie A, gruppo 2 | Girone 4 | IX giornata

Primavera Rugby – Paganica Rugby 23-23

Rugby L’Aquila – Napoli Afragola 20-15

U18 élite | Girone 2 | IX giornata

Rugby Parma – Rugby Experience 33-53

Serie C, fase promozione | I giornata

Polisportiva Abruzzo – Rugby L’Aquila 28-12

Serie C, fase interregionale | I giornata

Montevirginio Rugby – Sulmona Rugby 27-5

U18 interregionale | Liv. 2 | III giornata

Isweb Avezzano – Napoli Afragola 50-26

Frascati RC – Rugby Experience 2 27-25

Pol. L’Aquila Rugby – Pescara Rugby 70-5

U16 interregionale |Liv. 1 | VIII giornata

Frascati RC – Rugby Experience 13-22

Pescara Rugby – Fiamme Oro non disp.

U16 interregionale |Liv. 2 | VIII giornata

Rugby Experience 2 – Nuovo Salario 24-29

Roma Olimpic – Isweb Avezzano 40-0

U14 regionale | Seconda fase | IV giornata | Paganica | Sabato 18 gennaio, ore 15:30

Paganica Rugby, Polisportiva Abruzzo, Pescara Rugby

U12, U10, U8 | Seconda fase | I giornata | Centi Colella, L’Aquila | Domenica 19 gennaio, ore 10:30

Pol. L’Aquila Rugby, Rugby Experience, Rugby Sulmona

La Rugby L’Aquila batte in casa l’Amatori Rugby Napoli

Vittoria sofferta per i neroverdi che chiudono 20 a 15

L’AQUILA – Un match molto sofferto quello di oggi al Fattori che ha visto La Rugby L’Aquila chiudere con il punteggio di 20 – 15.

A sbloccare lo zero a zero, una prima meta dei partenopei sul finire di un primo tempo dominato dagli aquilani che, però non sono riusciti a concludere, nonostante abbiano giocato sempre in avanti.

Parte bene il secondo tempo con una prima meta di Fulvi, appena rientrato da oltre un mese di stop causa infortunio, trasformata dal piede deciso di Pietrinferni. Ancora pochi minuti e Fulvi, non a caso Man of the Match, mette a segno la seconda meta, non trasformata.

Le fasi di gioco si alternano vedendo, dopo le mete aquilane, una pressione particolare del Napoli che conquista punti senza, però, intaccare l’umore degli aquilani che riprendono in mano il gioco portando la squadra alla vittoria.

“Riprendere dopo una lunga sosta – dichiara coach Milani – non è mai facile. Ci siamo trovati davanti un avversario ostico e ben allenato pienamente, consapevole dell’importanza dei punti in palio.

Sicuramente un primo tempo in cui abbiamo dominato territorialmente ma in cui siamo stati poco cinici e non abbiamo finalizzato diverse occasioni.

Nel secondo tempo, fortunatamente, sono arrivate anche delle belle mete. Complimenti al Napoli per la bella partita.

Adesso – conclude Milani – guardiamo al prossimo appuntamento in casa del Civitavecchia. Abbiamo una settimana per rimetterci in carreggiata sperando di poter esprimere una prestazione di livello superiore.”

LA Rugby L’Aquila vs Amatori Rugby Napoli

Risultato 20- 15

Punteggio 4- 1

Tabellino

Marcatori: 39’ Errichiello (5- 0); 42’ Fulvi (5-5 ); 43’ Pietrinferni (7-5); 48’ Fulvi (12 – 5); 53’Rodriguez Franco Scaldaferri (12 – 10); 54’ Rodriguez Franco Scaldaferri(12-12); 72’ Petrolati (17 – 12); 77’ Bucci (20 – 12); Rodriguez Franco Scaldaferri( 20 – 15)

LA Rugby L’Aquila:

1.Davide Sebastiani; 2. Giacomo Lepidi (Nardantonio); 3. Alessio Sacco (Iovenitti); 4.Andrea Lofrese; 5.Lorenzo Fiore; 6.Davide Biondi (Pietrinferni A.); 7.Luca Niro; 8. Nicola Fulvi (Passadoro); 9. Simone Petrolati; 10. Davide Pietrinferni; 11.Emanuele Capocaccia (Francesco D’Antonio); 12. Pietro Antonelli (Antonelli Romeo); 13. Marcello Angelini; 14. Francesco Marzi; 15. Lorenzo Bucci

In panchina:

Patrizio Quaglieri; Stefano Iovenitti; Walter Nardantonio; Andrea Pietrinferni; Vincenzo Sorrentino; Luigi Passadoro; Romeo Antonelli; Francesco D’Antonio.

All.: Milani, D’Antonio

Amatori Rugby Napoli:

1.Enrico Cafaro; 2. Antonio Errichiello; 3. Agostino Notariello (Guerriero); 4.Gennaro Iazzetta (Esposito); 5. Riccardo Russo (Belfiore); 6. Simone Benedetti (Lapp); 7. Alessandro Quarto; 8.Alessio Di Fusco; 9: Massimiliano Di Tota (Tenga); 10. Francesco Balzi; 11. Valerio Antonelli; 12. Rodriguez Franco Scaldaferri; 13. Luca Caiazzo; 14.Marco Di Lauro (Laperuta); 15. Carmine Iervolino

In panchina: Roberto Tenga; Giovanni Lapp; Domenico Guerriero; Matteo Pasquale Belfiore; Riccardo Esposito; Jacopo Brusca; Francesco Borsa; Antonio Laperuta.

All. Fusco, Manna, Santillo, Varriale