RUGBY, BENE AVEZZANO E PAGANICA: CADONO POLISPORTIVA ABRUZZO E RUGBY L’AQUILA. I RISULTATI

L’AQUILA – Weekend positivo per le abruzzesi di serie B: il Paganica continua la sua lotta per la testa della classifica con una roboante vittoria per 53 a 0 in casa contro il Partenope Rugby. Bene anche l’Avezzano, che conquista un’importante vittoria per 34 a 29 in casa del Messina.

In serie C, cade la Polisportiva Abruzzo battuta in casa dalla San Benedetto, perde anche la Rugby L’Aquila, che esce sconfitta a testa alta dal campo della Capitolina.

Va a L’Aquila il match di Coppa Abruzzo contro il Pescara, in under 19 vittorie per Avezzano e Paganica.

TUTTI I RISULTATI DEL WEEKEND, IN ATTESA DELL’OMOLOGAZIONE DEL GIUDICE SPORTIVO

Campionato nazionale Serie B | Girone 4 | 6 giornata

Messina Rugby – Avezzano Rugby 29-34

Pol. Paganica Rugby – A.P. Partenope Rugby 53-0

Campionato nazionale Serie C | Fase interregionale | Girone 2 |

Pol. Abruzzo Rugby – ASD Unione Rugby San Benedetto 28-46

Unione Rugby Capitolina – Rugby L’Aquila 18-13

COPPA ABRUZZO SEIORES – 6 GIORNATA

L’Aquila Rugby – Pescara Rugby 22-5

Campionato interregionale U19 | Fase territoriale | 3 Giornata | Girone di ritorno

Avezzano Rugby – FTGI Adriatica Rugby Club 36-3

Pol. Paganica Rugby – Rugby Sulmona 1967/Pol. Abruzzo Rugby 56-0